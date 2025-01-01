Recep ayının ilk gecesi namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

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Müslümanlıkta ibadetler gerçekleştirilirken bazı aylar önemli İslami aylar olarak kabul edilir. Bu duruma örnek vermek gerekirse Ramazan ayı ya da Recep ayı verilebilir. Recep ayı Hicri takvime göre yılın 7. ayı olarak bilinmektedir. Kuranı Kerimde Recep ayı da dahil olmak üzere bu aylar hürmetli ay olarak tasvir edilmiştir. Recep ayı işte bu üç ayların başlangıcıdır. Recep ayında bireyler çeşitli rekatlarda namazlar kılarlar. Recep ayında kılınacak 30 ve 50 rekat namaz nedir, nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir detayları ile derledik.

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaz Nedir?

Recep ayında kılınan 30 ve 50 rekat namazlar Recep ayı namazları olarak isimlendirilmektedir. Recep ayı da üç ayların başlangıcı olarak bilinen bir aylık süredir. Bu sürenin başında yani Recep ayının 1 ve 10'u arasında toplam 10 rekat namaz kılınabilir. Diğer rekatlarda Recep ayı süresi boyunca her gün olacak şekilde gerçekleştirilerek 30 rekat ve 50 rekat bu namazın tamamlanması gerçekleşir.

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Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaz Nasıl Kılınır?

Recep ayında kılınacak bu 30 rekat ve 50 rekat namaz Recep ayının ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 günü, dördüncü 10 günü şeklinde kılınmaktadır.

Recep ayının bu günlerinde sadece birer defa kılınacak 10 rekat hacet namazı vardır. Hacet namazı Recep ayının 1 ve 10 arasında, 11 ile 20 arasında ve 21 ile 30 arasında kılınır. Bu üç dönemde de hacet namazının kılınışı aynıdır. Burada farklı olan namazların sonlarında okunan dualardır. Aynı zamanda bu namazları akşamdan sonra ya da yatsıdan sonra da kılabilirsiniz. Sadece cuma ve pazartesi gecelerinde bu namazlar özellikle teheccüd vaktinde kılınması uygun görülür.

Recep Ayında Kılınacak 30 ve 50 Rekat Namaza Nasıl Niyet Edilir?

Recep ayında kılınacak 30 ve 50 rekat namaza şöyle niyet edilir:

Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kayıt eyle.

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Recep ayı ile ilgili Diyanet Kurulu Sitesinde şöyle bir bilgi yer almaktadır:

Ülkemizde de yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; "Ramazana hazırlık” Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.

Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti, bu gecelerde mü’min- ler üzerine yağmur gibi yağar. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili, Allah Te- âlâ’nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği bir rağbet gecesidir.