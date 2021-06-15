Öğle namazının önemi ve faziletleri nedir? Öğle namazı hakkında hadisler

Öğle namazı, günün ortasında kılınan ve pek çok fazileti bulunan bir namazdır.

Öğle Namazının Önemi ve Faziletleri Nedir?

Öğle namazı, her Müslümana farz olan 5 vakit namazdan birisidir. Öğle namazının önemi çok büyüktür. Zira bir Müslüman günün ortasında işi ile meşgulken Allah'ına ibadet için evine, mescide ya da camiye koşmaktadır. Kendisine farz olan bu ibadeti severek yerine getirmektedir. Öğle namazına vaktinde devam edilmesi Müslümanın Allah sevgisinin ve samimi imanının bir göstergesidir. Öğle namazının pek çok fazileti bulunmaktadır.

Hz. Peygamber öğle namazının sünnetlerini hiç terk etmemiştir.

Öğle namazlarından önce ve sonra kıldığı namazların genellikle kendi evinde kılmıştır. Hz. Muhammed öğle namazının farzından önce 4 rekat ve öğle namazından sonra da 4 rekat olmak üzere sünnetleri kılmıştır. Öğle namazının faziletini de şöyle ifade etmiştir. Allah, bu şekilde hareket edenlerin cehenneme haram kılınacağını bildirmiştir. Ayrıca o kimselerin de mümin olarak öleceklerine işaret etmiştir. Öğle vaktinde sema kapılarının açıldığı ve bu vaktin samimi yakarış ve dua zamanı olduğu bildirilmiştir. Öğle namazı vaktinde yapılan ibadetlerin ise Cenab-ı Hakk'a arz edileceği müjdelenmiştir.

Öğle Namazı Hakkında Hadisler

Müslümanlara farz olan 5 vakit namazlardan öğle namazı hakkında çok sayıda hadis rivayet edilmiştir.

Hz. Ayşe ra şöyle buyurmuştur:" Peygamber öğle namazının farzından önceki dört rekatı... hiç terk etmezdi.( Buhari )

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur." Bir kimse, öğle namazının farzından önce 4, farzından sonra da 4 rekat sünneti devamlı kılarsa, Allah' u Teala onu cehenneme haram kılar." ( Ebu Davud )

İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur:" Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir."( İbni Mace, Buhari )

Hz. Peygamber öğle namazı vakti hakkında şöyle buyurmaktadır:" Bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. O saatte, iyi bir amelimin Allah'ın huzuruna çıkmasını isterim."

Muhakkak ki, kişi ile şirk ve küfür arasında, namazın terki vardır. ( Müslim )

Cennetin anahtarı namaz ve namazın anahtarı abdesttir. ( Taberani )

Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. ( Buhari )