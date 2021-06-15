Öğle namazı ne zaman ve saat kaça kadar kılınır?

Öğlen namazı kılınması farz bir namaz olmasından dolayı, pek çok inan insanın merakla araştırmaya yöneldiği ve hakkında bilgi sahibi olmak istediği bir konu olma özelliği barındırmaktadır.

Öğle Namazı Ne Zaman Kılınır?

Öğle namazı 4 Rek'ât Sünnet, 4 rek'ât farz, 2 rek'ât son sünnet olması itibariyle toplamda 10 rek'ât olan bir namazdır. Öğlen namazı ile alakalı olarak insanların en fazla merak etmekte olduğu konu öğlen namazının ne zaman kılındığı olmaktadır. Her farz namazda olduğu gibi öğlen namazının da kılınabileceği bir vaktin varlığı söz konusudur.

Buna göre güneş gökyüzündeki konumu itibari ile tam ortadan geçtikten sonra kılınan bir farz namazdır. Güneşin tam gökyüzünün ortasında bulunduğu vakitte ise hiç bir vakit namazın kılınması caiz değildir. Öğle namazı, çoğunlukla sabah namazından 7-8 saatlik bir zamanın sonrasında kılınır. Kimi zaman sabah vakti ile öğle vaktinin arası, öğle ile yatsı arasından fazla olabilmektedir.

Öğle Namazı Saat Kaça Kadar Kılınır?

Öğle namazı ile alakalı olarak çok sık sorulan sorulardan biri de öğle namazı saat kaça kadar kılınır sorusu olmaktadır. Bu bakımdan öğle namazının saat kaça kadar kılınabileceğinin cevabı çok önemlidir. Çünkü bu soruya cevap arayanların büyük bir çoğunluğu internetten yararlanmaktadır. Bu anlamda konu ile ilgili olarak doğru ve anlaşılır bir bilgi verilmesi önemli bir konudur.

Öğle namazı vakti güneş gökyüzünün tam ortasında bulunmakta olduğu konumu bir miktar geçtiğinde başlar. Öğlen namazının kılınabileceği zaman dilimi ise öğlen namazı vaktinin girmesinden ikindi vaktinin girmesine kadar olan zaman aralığıdır. Bu kapsamda öğlen namazını kılacak olan bir kişi ikindi vakti girinceye kadar öğlen namazını kılabilir. İkindi namazı vakti girdiğinde ise öğlen namazı vakti sona ermiş olmaktadır. Bu yüzden ikindi namazı vakti girmeden öğlen namazının kılınmış olması gerekmektedir.