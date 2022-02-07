Öğle namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Diyanet öğlen namazı kılınışı ve niyeti (Erkek & Kadın)

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Güneşin doğması ile sabah namazı vakti geçer ancak ara vakit dediğimiz kuşluk vakti başlar. Bu vakitte farz bir namaz yoktur. Sabah namazını kılamayanlar bu vakitte kaza eder. Öğle namazı ise güneş en tepedeyken başlar ve cisimlerin gölgesi iki misli olduğunda biter. Buluğ çağına ermiş bütün kadın ve erkekler için namaz farz olur. Kelime-i Tevhid’e iman ve gereklerinin yapılmasının ardından namaz ikinci önemli farz ibadettir.

Öğle namazı

Öğle namazının kılınışı konusunda dört mezhepte ufak tefek farkların dışında ittifak söz konusudur. Hanefi mezhebinde öğle namazı mükellef olan Müslümanlar için farzdır. Cuma ve bayram namazından önce gelen vakit namazlarının terki edilmesi durumunda tevbe gerektirir.

Öğle Namazı kaç rekat?

Güneşin tam tepe noktaya gelmesi ile birlikte başlayan öğle namazı vakit biraz geçtikten sonra kılınır. Öğle vaktinin ortalarında öğle namazının kılınması sünnettir. Hanefilerde öğle namazı on rekattır. Dört rekat sünnet, dört rekat farz ve iki son sünnetten oluşmaktadır. Öğle namazının ilk dört sünneti diğer mezheplerde farklılık gösterebilir. Ancak sonuç olarak dört mezhep aynı itikada sahiptir.

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Öğle namazı niyeti nasıl edilir?

Öğle namazı kılınmadan önce farz ve sünnete göre "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazımın dört rekatlık farzını ya da sünnetini kılmaya" şeklinde niyet edilebilir.

Diyanet Öğle Namazı Kılınışı ve Niyeti (Erkek & Kadın)

Öğle namazının ilk dört sünneti zorunlu sünnetlerden biridir. Namazdan önce abdest almak gerekir ve abdesti bozan hallerin yaşanmaması gerekir. Namazda abdesti bozan haller namazı da bozar. Bu nedenle abdest namaz esnasında bozulduğunda namazın yarım bırakılması ve abdest tazelenmesi gereklidir.

Öğle namazının sünneti şu şekilde kılınmaktadır:

Namazın şartlarına uygun bir mekanda kıbleye dönülür ve niyet edilir. Cami dışında necasetten arınmış temiz yerlerde namazın kılınmasında bir beis yoktur. İlk önce niyet edilir. ‘Niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmaya’ şeklinde niyet edilir. Eller kıbleye bakacak şekilde kulak memesi hizasına kaldırılır ve ‘Allahu Ekber’ denir. Bayanlarda göğüs hizasında kaldırılır ve bayanlar sesli tekbir getirmez. Kendi duyacağı kadar tekbir getirmesi yeterlidir. İlk rekatta subhanekenin ardından Fatiha suresi ve her hangi bir sure okunur. Surenin yanı sır üç ayeti geçen bir surenin bir kısmı okunabilir. Tekbir getirilir (Allahu Ekber denir) ve rukuya gidilir. Rukuda sırt düz ve eller diz kapağında olur. Secdeye bakılır ve 3’den fazla olmak üzere tek sayıda ‘Subhane Rabbiye’l Azim’ denir. Daha sonra ‘semiallahulimen hamideh’ denir ve dik duruşa (kıyama) geçilir. Bu esnada ‘rabbena leke’l hamd’ denir ve tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secdede alın burunla birlikte değecek şekilde secde edilir. Eller yana açılır ve koltuk altı açılır. Dirsekler yere değmez. Diz kapakları ve ayak parmak uçları kıbleye doğru yere değecek şekilde olmalıdır. Secdede ‘subhanerabbiye’l azim’ denir. 3’den fazla okunabilir. Namazda acele etmemek gerekir. Secdede tekbir getirilir ve oturuş vaziyetine gelinir. ‘Rabbiğfirli’ denir ve tekrar secdeye gidilir. Yine üç kere ‘subhanerabbiyel azim’ denir. Tekrar tekbir getirilir ve ayağa kalkılır. Bu andan itibaren ikinci rekat başlar. İkinci rekat Fatiha Suresi ve Kurandan her hangi bir sure veya 3 ayeti geçen bir bölüm okunur. Daha sonra tekbir getirilir rukuya gidilir. Birinci rekatta olduğu gibi aynı dualar okunur ve ara oturuşa geçilir. Ara oturuşta ettehiyyatü okunur ve tekbir getirilerek kıyama geçilir. Kıyam yani ayağa kalkıldıktan sonra subhaneke, fatiha ve Kuran’dan her hangi bir sure okunur. İkinci iki rekatlık bölüm de birinci iki rekatlık bölüm gibi kılınır. Son oturuşta ettehiyyatü duası Allahümme salli ve Allahümme barik duaları okunur. Rebbena ve rebbenağ firli duaları okunur.

Öğle namazının farzı da sünnet gibi kılınır. Niyet ederken ‘Öğle namazının farzını kılmaya’ diye niyet edilir. Son üçüncü rekatta subhaneke ve Fatiha, dördüncü rekatta ise sadece Fatiha Suresi okunur.

Son iki sünnet de ilk dört sünnetin ilk iki rekatı gibi kılınır. Burada da niyet ilk dört sünnetin niyeti ile aynıdır.