Öğle namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

İslam'ın ikinci şartı olan namaz en önemli ibadetlerden birisidir. Namazını vaktinde dışında kılınır ise buna kaza adı verilir. Öğle namazının kazasını doğru bir şekilde kılmak isteyen pek çok kişi öğle namazının farzının kazası nasıl kılınır şeklinde araştırmalar yapmaktadır.

Öğle Namazının Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır?

Kaza namazını kılmak için belirli bir zaman bulunmamaktadır. Öğle namazının zamanını kaçıran kişiler kazasını kılabilmek için kerahet vakitleri dışında gün içerisinde kılınabilmektedir. Bu nedenle öğle namazını kaçıran kişilerin öğle vaktinde kaza namazını kılması gerekir gibi bir şey bulunmamaktadır. Fakat kaçırılan her namazın kazası da en yakın zamanda kılınması için çabalamak kulun hayrına olmaktadır.

Öğle Namazının Farzının Kazası Nasıl Kılınır?

Namazını kılamamış olan kişiler bir vakit namazını vaktinin dışında kılar ise o namaza kaza namazı denir. Yani vakit namazını vaktinin dışında kılmaya da denilmektedir. Bu nedenle öğle namazı vaktinin dışında kılınır ise buna öğle namazının kazası adı verilir.

Kaza namazları ile vakit namazının farzı aynı şekilde kılınmaktadır. Fakat farzı aynı olsa da niyet şekli her zamanda farklıdır. Kaza namazlarında niyet ederken niyette hangi vaktin namazının kaza edildiği belirtilmesi gerekir. Öğle namazı farzının kazası için ise ilk olarak niyet etmek gerekir. ''Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım öğle namazını kılmaya'' veya '' Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir öğle namazının kazasını kılmaya'' şeklinde niyet edilir ve 4 rekat farz kılınır.