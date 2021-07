Peygamber Hz. Muhammed'in ömrü boyunca gecenin geç vaktinden sabahlara kadar nafile namazlar kılarak eda ettiği namaz ibadetinin pek çok ayrıntısı ve şartları vardır. Namazın farzları, vacipleri ve sünnetleri bunlardandır.

Namazın Sünnetleri Nelerdir ve Kaç Tanedir?

Namaz, İslam'ın beş şartından birisidir. Namaz, kulun Allah'a yalvarışı ve yakarışıdır. Namaz ibadeti Hz. Muhammed ümmetine gelmeden önce Hz. İbrahim'e de öğretilmiştir. Namaz, kadimden beri olan bir ibadet şeklidir. Yaradan'a teslimiyetin, şükür ve hamt etmenin bir şeklidir.

Kuran'da namaz ile ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. Enam Suresi 72. Ayet " Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun" der. Kuran'da Allah'u Teala kullarına şöyle seslenmektedir: " Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin...Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir..."

Hz. Peygamber farz namazlarını mümkün olduğu kadar cemaatle kılmaya özen göstermiştir. Sahabeye örnek olmuştur. Namaz konusunun önemini de her fırsatta dile getirmiştir. Hz. Muhammed; cennet kapılarının anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir demiştir. "...Kuran'da bizim Peygamberimiz' den önceki peygamberlerin namaz kılmakla emir olundukları değişik vesilelerle belirtilmektedir.... Bundan anlaşıldığına göre namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı... Miraç olayından sonra namaz ibadeti farz kılınmıştır. "Kendi nefsinde bir yakarış ve ürperiş içinde ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve akşam Rabbini an; gafillerden olma ( el- A'raf 7/205 )..." ) ( Diyanet İşleri Başkanlığı, www.diyanet.gov.tr/namaz, namaz ilmihali, sayfa 5-6 )

Namazın kılınış biçimi, okunacak dualar ve rekatlar konusunun iyice bilinmesi ve tatbik edilmesi gerekir. Namazın farzları vardır. Bunun yanında namazın sünnetleri de bulunmaktadır. Sünnet konusu mezhepler arasında görüş ayrılıklarını içerse de genel olarak şöyle denilebilir; terk edilmesi cezaya muhatap olmayan fakat eda edilmesi de sevap olanlara sünnet adı verilmektedir. Denilebilir ki; namazın sünnetleri daha çok namaz fiillerinin belli bir düzen ve intizam içinde yapılmasını yine yapılan fiillerin şekle güzel görünmesini temine yöneliktir. Namazın sünnetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Namazın sünnetlerinden birisi de ezan okumaktır. Ezan, vakti giren namaza çağrıdır.

Bir başka namazın sünneti de secde yapılan hemen önüne sütre koymaktır.

Namazın sünnetlerinden bir diğeri de ayakların aynı hizada bulunmasıdır.

Namazın bir başka sünneti gamet getirmektir.

Namazın sünnetlerinden bir diğeri de tekbirde elleri kulak meme hizasına kaldırmaktır.

Tekbir ile alakalı bir başka sünnet ise tekbirde elleri kıbleye çevirmektir.

Namazın bir diğer sünneti de sağ elin sol el üzerine bağlanmasıdır.

Namazda "Sübhaneke" okumak da başka bir sünnettir.

Namazda "Sübhaneke" ve "Euzu Besmele"yi gizli okumak, fakat "Fatiha Suresi"nin sonunda amin demek.

Rükuya varırken tekbir almak başka bir anlatımla "Allahu Ekber" demek.

Rükuda iken 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" demek.

Kıyamda iken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.

