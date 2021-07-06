Namaz, şartları taşıyan her Müslüman için farz olan bir ibadet olup, namazın da belli şartları ve yerine getirilmesi gereken farzları vardır. Namazın mekruhları da bilinmesi ve sakınılması gereken konulardandır.

Namazın Mekruhları Nelerdir ve Namazı Bozar mı?

Allah'u Teala, namazı emretmiştir. Kişinin ilk sorguya çekileceği konu namazdır. Namaz ile ilgili Kuran'da çok sayıda ayet bulunmaktadır. "Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namaz kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır." ( Nisa Suresi, 101-103 ), "Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar." ( Nisa Suresi, 142 ), "Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resuldür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir." ( Maide Suresi, 55. Ayet )

Hz. Muhammed ise farz kılınan günde 5 vakit namazını ömrünün sonuna kadar kılmaya devam etmiştir. Sahabeye de namazı aksatmadan kılmak yönünde tavsiyede bulunmuştur. Peygamber sadece farz olan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını değil çokça nafile namazlar da kılmıştır. Hz. Muhammed gece uykusundan uyanarak sabaha kadar nafile namazları ifa etmiştir. Hz. Muhammed namaza pek kıymet vermiştir. Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Namaz kılmak günahlara kefaret sayılır.", "Allah tek ve birdir. Tek olanı sever. Ey Kuran ehli kişi. Siz de vitir namazını kılınız."," Bir kimse mescide girdiği takdirde, iki rekat namaz kılmadan oturmasın."

Mekruh sözcüğünün anlamı "iğrenç, tiksindirici, iğrenti verici" dir. Müslümanlıkta ise mekruh; dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen şeklinde ifade edilir. İslami bir terim olan mekruh; kesin ve bağlayıcı olmamakla birlikte yapılmaması istenen şeydir. Namazın sıhhati bakımından farz olan şeyler olduğu gibi mekruh olan hususlar da bulunmaktadır. Bunlar:

Sebepsiz ve mazeretsiz yere namazın tamamlanması amacı olmaksızın namaz dışı bir davranışta bulunmak. Örneğin, durduk yere giysisi ile oynamak, çekiştirmek, üçüncü bir kişiye kaş göz işareti yapmak gibi hoş olmayan davranışlardır.

Namazda oturuşlar sırasında bağdaş kurarak ya da dizleri dikerek oturmak mekruh davranışa örneklerdir.

Namaz sırasında kıyam, rüku ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak mekruhtur.

Yine namaz kılan kimsenin namaz sırasında gerinmesi, boğazını açıyormuş gibi sesler çıkarması mekruhtur.

Namaz kılmakta iken kendisine verilen bir selamı el ya da baş işaretiyle almak da mekruh bir davranıştır.

Bir diğer mekruh durum ise namazın sünnetleri hakkındadır. Namazın sünnetlerini terk etmek de genel anlamda mekruh sayılan davranışlar arasında yer almaktadır.

Namazın sıhhati bakımından mekruh davranışların hükmü konusunda müellifler arasında farklı görüşler mevcuttur. Bazı mezhep müelliflerine göre namazı bozacağına dair yorumlar vardır.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz/namaz-rehberi