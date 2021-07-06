Allah'u Teala'nın kullarına farz kıldığı namaz, günde 5 vakit kılınan farz namazlarıdır. Bunun dışında da nafile namazları vardır. Namaz ibadetinin akabinde bazı zikirler yapılır, sure ve dualar okunur.

Namazdan Sonra Okunacak Dualar, Sureler ve Zikirler Türkçe Anlamları

Namaz ile ilgili olarak Kuran'da, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması ifadesi yer almaktadır. Namaz, daha öncesinden Hz. İbrahim'e de öğretilmiştir. Hz. Muhammed'e namaz emri gönderildikten sonra, günde belli vakitlerde olmak üzere 5 kez namaz kılınması zorunluluğu gelmiştir. Belli yaşa gelmiş ve diğer şartları da taşıyan her Müslüman kadın ve erkeğe namaz farz kılınmıştır. Abdest alınarak kılınan namazlardan sonra da bazı dualar okunmakta ve zikirler çekilmektedir.

Namaz ibadeti kulun Allah'a en yakın olduğu "secde"nin yer aldığı bir ibadettir. Secde hali derin manalar içeren ve huşu içinde bulunulan bir durumdur.

Bir Müslüman'ın günde beş kez Rabbi'nin huzuruna çıkması, Allah'ın insanı huzuruna kabul etmesi esasında büyük bir onur, şeref ve minnet duyulacak haldir. Müslümanlar bu kıymetli vakitleri değerlendirmek isterler ve her namaz sonrası bol bol dua ederler. Kuran'dan sureler okurlar ve zikirler çekerler.

Namaz ibadeti öylesine manevi haz veren bir ibadettir ki; Hz. Muhammed ömrünün sonuna kadar geceler boyunca nafile namazlar kılmıştır. Namaz, insanı Rabbi'ne yaklaştıran ve yakınlaştıran bir ibadettir.

Müslüman şükrünü namaz kılarak ifade eder, Müslüman Rabbi'nden yardımı namaz ile niyaz eder. Namaz, Hz. Peygamber'in ifadesi ile "gözünün nuru"dur. Namaz ibadetine gereken önemi ve özeni göstermek her Müslüman için farzdır. Kuran'da pek çok ayette namazdan bahsedilmektedir. Bakara Suresi, 45. Ayet: "Sabır ve namazla, Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir..." Enam Suresi, 72. Ayet: "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun..."

Hz. Muhammed ise davranışlarıyla hem sahabeye örnek olmuş, hem de daha sonraki Müslümanlara rehber olmuştur. Çok sayıdaki hadislerinde namaza ne denli özen gösterdiği ve önem verdiği anlaşılmaktadır. "Kim ki, sabah namazını kılarsa, o kimse Allah'ın koruması altındadır." "Allah, size bir namaz ihsan etti. O namaz, sizin için kızıl develerden daha hayırlıdır."

Namazdan sonra dua etmek, Kuran'dan sureler okumak ise pek makbuldür. Namaz akabinde tesbihat yapmak, zikir yapmak ise Hz. Peygamber'in sünnetlerindendir. Kuran'da Allah'u Teala "Beni bol bol zikredin "duyurmuştur. Zira zikir; Allah'ı anmanın en güzel yoludur. Bu zikir ve dualar pek makbul ibadetlerdendir. Namazdan sonra okunacak dualar, sureler ve zikirlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Namazdan sonra 33 kez "Ve Huvel Aliyyül Aziymul Celali Subhanellah" zikri okunabilir. Manası şöyledir: "Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla sıfatlanmıştır."

Namazdan sonra 33 kez "Rabbil Alemiyne Teala Şanuhu Allahu Ekber." zikri okunabilir. Manası ise " Allah, en büyüktür, en yücedir."

Namazdan sonra 33 defa "Subhanel Bagiy Daime Nil Hamdulillah." zikri okunabilir. Manası ise "Hamd, şükür sadece Allah'adır."

Namazdan sonra zikir çekilip tesbihatlar yapıldıktan sonra Kuran'dan sureler okunabilir. Hz. Muhammed'in namazdan sonra okuduğu bazı sureler ve Türkçe mealleri ise şöyledir:

Namaz tamamlandıktan sonra şu dua 7 kez okunabilir: "La Havle Vela, Kuvvete İlla Billahi, VelaHilete Velehtiyale Vela Mence Vela Melca Minellahi İlla İleyhi" Meala ise şöyledir: "Allah'a sarılmaktan başka kuvvet verecek bir şeyin olmadığı bu sebeple de yalnızca Allah'a sığınılması gerektiği anlamına gelmektedir.

allahümme Salli duası okunabilir: "Allahümme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed. Kema Salleyte Ala İbrahime Ve Ala Ali İbrahim. İnneke Hamidün Mecid." Türkçe anlamı ise şu şekildedir: "Ey Allahım. İbrahim'e Aleyhisselam ve aline rahmet ettiğin gibi. Muhammed'e aleyhisselama ve aline de Sen hamid v mecidsin."

Namazdan sonra bazı dualar da okunabilir. Bu dualardan bazıları şunlardır:

"Bismillahillezi la Yedurru, Measmihi Şey'ün fi'l-ardı Vela Fi's-sema Ve Hüves-Semiul-alim." Manası şöyledir: "İsmi sayesinde, yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla.O, herşeyi işitir ve bilir."

Namazlardan sonra şöyle dua edilebilir: "Elhamdülillahi Rabbilalemin, Essalatü Vesselamü Ala Resulina, Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain" Türkçe manası şöyledir: "Ya Rabbi! Kıldığımız namazlarıkabul eyle. Ahır ve akıbetimizi hayreyle. Sonnefesimizde kelimei tevhid söylemmeizi nasip eyle. Ölmüşlerimiiz af ve mağfiret eyle."

Namaz sonrası okunabilecek güzel bir dua da şu duadır: "Allahümme İnneke Afüvvün, Kerimün tühıbbül afve Fa'fü Anni." Meali ise şöyledir: "Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle."

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi

webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_ilmi