Müslümanların yerine getirmek zorunda oldukları farz namazları günde beş defa olmak üzere sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Bu namazların vaktinde eda edilmesi gerekir. Namazın vakti mühim olup müstehap olduğu vakitlerde vardır.

Namaz Kılmanın Müstehap Olduğu Vakitler Nelerdir?

Namaz için peygamber Hz. Muhammed "gözümün nuru" ifadesini kullanmıştır. Namaz, Müslümanlar için çok büyük bir öneme sahiptir. Namaz, kulun Allah'a yalvarışı, yakarışı ve teslimiyetinin tezahürüdür.

Hz. Muhammed peygamberden önce de Allah namazı müminler için emretmiştir. Bir arınma biçimi olan namaz, İbrahim peygambere de öğretilen bir ibadet şeklidir. Tüm peygamberlere ve ümmetlerine namaz emri gelmiştir.

Müslümanların ilk hesaba çekilecekleri konu ve sorumlulukları "namaz" olacaktır. Çünkü yüce Allah kullarını yaratarak dünyaya göndermiş, sayısız nimetler bahşetmiştir. Allah'u Teala'nın yaratması da sonsuza dek sürmektedir.

Allah'ın kullarına emrettiği namaz işte kulluk borcunun ifası ve Yaradan'ı anma, günahlardan arınma şeklidir. Allah, namazını kılan ve namazı inkar etmeyen kullarını cenneti ile müjdelemiştir. Dinin direği namaz hakkında pek çok ayet ve hadis vardır.

Kuran'da namaz ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır: "Ey iman edenler. Rüku edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." ( Hac Suresi, 77.Ayet ) "Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı." ( Nisa Suresi, 103.Ayet ) Peygamber Hz. Muhammed de sahabeye örnek olmuştur. Namazlarını ömrünün sonuna kadar kılmış ve farz namazlarının dışında da nafile namazını kılmıştır.

Farz olan namazlar vakitleri girdiğinde kılınmalıdır. Bazı şartların varlığı halinde kaza edilebilen namazlar bazı zaman diliminde ise kılınması ise müstehaptır. Müstehap; sözcük anlamı itibariyle "sevilen, beğenilen"dir. İslam terminolojisinde yapılınca sevap sayılan fakat yapılmayınca da günah olmayan eylemlere müstehap denir.

"Her vaktin namazı kendisi için belirlenmiş olan vaktin hangi parçasında kılınırsa kılınsın vaktinde kılınmış olur. Farz namazlarını vaktin ilk girdiği anda kılmak efdaldir. Nitekim Hz. Peygamber "Vaktin evveli, Allah'ın hoşnutluğudur, vaktin sonuna ise affıdır." ( Tırmızi, Mevakit, 13 ) ( Diyanet İşler Başkanlığı, webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_İlmihali, s.22 ) Namaz kılmanın müstehap olduğu vakitler şu vakitlerdir:

Akşam namazının her daim ilk vaktinde, yani akşam namazı vakti girer girmez kılmak müstehaptır.

Yatsı namazında tam tersi bir durum söz konusudur. Yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek daha efladir.

Vitir namazında ise kişi kendisine güveniyor ve uyanabileceğini düşünüyorsa fecrin doğmasına yakın bir zamanda kılması müstehaptır. Yani yatsı namazından sonra uykuya dalacak ve fecre yakın uyanıp vitir namazını kılacak.

İkindi namazını ise bir müddet geciktirmek efdaldir. Şöyle ki; güneşin gözü kamaştırmayacak duruma gelmesinden önceki vakte kadar geciktirmek efdaldir. Fakat gözü iyice kamaştırmayacak kadar geciktirmek ise mekruh görülmüştür.

Öğle namazında ise iklime ve coğrafyaya bağlı olarak şöyle bir durum ve değerlendirme vardır. Sıcak bölgelerde öğle namazını geciktirip, serinlik çöktüğünde kılmak müstehaptır.

Sabah namazı konusunda peygamber Hz. Muhammed'in tavsiyesi sabah namazının ortalık aydınlıkça iken kılınmasıdır. Yani sabah namazının vaktin ilk kısmında değil de son kısmında kılınması müstehap olmaktadır.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi.html

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz