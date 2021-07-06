Bilindiği üzere kutuplar dünyanın en kuzey köşesi olup buzulları, çok soğuk iklimi ve Eskimoları ile tanınan özel coğrafi bölgelerden birisidir. Bilimsel olarak türlü araştırmalara konu olan kutuplar dini bakımdan da merak edilen sorularda geçen bir bölgedir. Müslümanlar kutuplarda nasıl namaz kılabilecekleri hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Kutuplar gibi özel bölgelerde Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından resmi sitesinde nasıl namaz kılınacağı detaylı olarak açıklanmaktadır.

Kutuplarda Namaz Nasıl Kılınır?

Diyanet'e göre kutuplarda yaşayan Müslümanlar, altı ay gece altı ay gündüz olduğu için bu şekilde bulundukları bölgelerde herhangi bir namazın vakti gerçekleşmediği zaman ya da tam olarak tespit edilemediği durumlarda o namazın vakti takdir edilmek sureti ile namazlarını kılmalıdır.

Diyanet İşler Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın orijinal metni şöyledir:

"Vakit, namazın şartlarından birisidir. İslam bilginleri arasında "vakit, namazın şartıdır" gerekçesi ile vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde o vaktin namazının farz olması söyleyenler varsa da, namazın asıl sebebinin ilahi hitap olduğunu esas alarak, bu yörelerde namazların takdirle kılınacağını söyleyen alimler çoğunluktadır. (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, II, 18-19). Hz. Peygamberin (s.a.s) günlerin uzun olması sebebi ile vakitlerin somut olarak belirlenemediği kıyamet öncesi günlerde namazların takdir edilerek kılınması gerektiğini belirtmesi bu görüşe kaynaklık etmektedir. "

"İlahi hitap, Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ve ameli tevatür gereği bütün Müslümanlar, bir günde 5 vakit namaz ile mükelleftirler. Aksi halde kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde olduğu gibi dünyanın bazı yerlerinde yaşayan Müslümanların bir kısmı (altı ay gece altı ay gündüz olduğu için) yılda sadece beş vakit namaz kılacaklardır. Bir bölgede herhangi bir namaz vakti gerçekleşmiyorsa ya da tam olarak belirlenemiyorsa, o namazın vakti takdir edilerek yani namaz vakitlerinin oluştuğu en yakın bölgeye kıyaslanarak kılınır."

Kaynak: Diyanet