Küsuf Namazı Nedir, Nasıl Ve Ne Zaman Kılınır? Küsuf Namazı Anlamı, Hükmü Ve Rekatları

Güneş tutulmasına küsuf ay tutulmasına hüsuf adı verilmektedir. Güneş ve ay tutulmalarında kılınan namazlara ise küsuf ve hüsuf namazı adı verilmektedir. Küsuf namazının kılınışı ve yöntemi hadislerde bildirilmiştir. Küsuf namazı güneş tutulması gibi özel zamanlara ait bir namaz ve ibadet türüdür.

Güneş tutulmasının kötü etkilerinden kurtulmak için doğal afetlerden korunmak niyetiyle bu namaz eda edilmektedir.

Ay tutulması güneş tutulmasından daha sık rastlanan bir olay olduğu için bazı alimlerce ay tutulması namazı yani hüsuf namazı sünnet sayılmamaktadır. Bazı alimlere göre ise hüsuf namazı da sünnet olarak kılınan bir namaz kabul edilmektedir. Küsuf namazı sünnet bir ibadet olmasının yanında insanlar için az bulunur zaman olan güneş tutulması anını da ibadetle geçirmek fırsatı olarak görülmektedir. Güneş gibi büyük bir gezegenin ışığının kesilmesi anında namaz kılmak ve ibadet etmek Allah'a imanı kuvvetlendirmesi bakımından önemli bir fırsattır.

İslam dininde Allah'a teslimiyetin evreni ve kainatı yaratan Allah'a olan inancın özellikle böyle güneş ve ay tutulmaları esnasında namaz kılarak ibadetle geçirilmesi Allah'ın büyüklüğünü kabul etmenin göstergesi olmaktadır. Küsuf ve hüsuf namazının amacı da bu olmaktadır.

Küsuf Namazı Nedir?

Küsuf namazı güneş tutulması esnasında kılınan bir namazdır. Hazreti peygamberin hadislerinde beyan edildiği şekilde küsuf namaz ibadeti yapılmaktadır.

Peygamberimizin oğlu İbrahim’in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle buyurmuştur; Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölmesinden veya doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay ve güneşin tutulduğunu gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın dua edin.( buhari, küsuf)

Kaynak: Diyanet (küsuf ve hüsuf namazları güneş ve ay tutulmaları esnasında namaz)

Küsuf Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kılınır?

Güneş tutulduğu zaman ezansız ve kametsiz olarak en az iki rekat olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rekatta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıratta bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığında durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.

Kaynak: Diyanet (küsuf ve hüsuf namazları; güneş ve ay tutulması esnasında namaz)

Küsuf namazının vakti konusunda bilgi verilmeyip hadiste yer alan güneş açılıncaya kadar namaz kılın dua edin beyanında yer alması üzerine bu sürede namaz kılınması düşünülmektedir. Küsuf zamanı geçtikten sonra ya da başlamadan hemen önce de nafile bir ibadet olduğu için kılmakta bir sakınca bulunmamaktadır. Küsuf namazının tam olarak vakti bilinmemesinin nedeni güneş tutulmasının dünyanın her bölgesinde farklı yer ve zamanlarda görülmesinden kaynaklanmaktadır. Güneş tutulmasına gündüz vakti şahit olunan bölgelerde küsuf namazı kılmak daha kolay ve mümkün olmaktadır.

Küsuf Namazının Anlamı

Küsuf güneş tutulmasına denildiği için küsuf namazı güneş tutulması zamanında kılınan namaz anlamına gelmektedir. Küsuf namazı çoğunlukla güneş tutulması zamanında kılınan ve güneş tutulması ile yeryüzüne inecek bela ve musibetlerden korunmak için kılınan bir namazdır.

Güneş tutulması esnasında yeryüzüne güneş ışınlarının gündüz vakti gelişi engellendiği ve geçici bir karanlık olmasıyla küsuf namazı kılınmaktadır. Küsuf namazı kılındıktan sonra dua edilmesi ve bu zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Küsuf namazı ile hüsuf namazı birbirine karıştırılmaması için küsuf namazı güneş tutulması, hüsuf namazı ise ay tutulması namazı olarak kabul edilmektedir. Küsüf namazı aynı zamanda nafile bir ibadet olarak bilinmektedir. Nafile namaz olarak kılınan küsuf namazını kılan işi için Allahu Teala tarafından sevap verilirken kılmayan kişi için günah söz konusu değildir. Küsuf namazının kılınması özellikle cemaatle kılınması daha efdaldir. Cemaatle kılınmasında daha fazla fazilet bulunmaktadır.

Kaynak: Diyanet (küsuf ve hüsuf namazları)

Küsuf Namazının Hükmü Nedir?

Küsuf namazı sünnet olan bir namaz olduğu bildirilmiştir. Küsuf namazının cemaatle kılınması yahut cemaat olmadığında tek başına da kılınabileceği bilinmektedir.

Kaynak: Diyanet

Küsuf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arsında görüş bulunmakla birlikte hüsuf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

Küsuf namazının hükmü konusunu Hazreti Peygamberin hadisleri ile bilinmektedir. Sünnet olması Hazreti Peygamberin bu namazı kıldığını ve kılınmasını tavsiye etmesinden kaynaklanmaktadır. Küsuf namazı kılınmadığında zamanlarda tekbir getirmek ve güneş tutulması anını dua ile geçirmek oldukça faziletlidir. Küsuf namazı sünnet bir ibadet olduğu için hem sünnete ittiba hem de nafile ibadet sevabına ulaştırmaya vesile olmaktadır. Küsuf namazının cemaatle kılınması da cemaat kılma sevabına ulaştırmaktadır.

Kaynak: Diyanet (küsuf ve hüsuf namazları)

Küsuf Namazının Rekatları

Küsuf namazının rekatları hakkında hadisi şeriflere göre amel edilmektedir. Küsuf namazı en az iki rekat kılınan ve daha fazla rekat da kılınabilen bir namaz olmaktadır. Cemaatle kılındığında en az iki rekat kılınmaktadır. Küsuf namazının kılınışında ezan ve kamet gerekmemektedir.

Küsuf namazının kılınışında Hazreti Peygamberin hadislerinde bildirdiği gibi kılınması namazda okunması gerektiği gibi okunması ve amel edilmesi sünnet ibadeti yerine getirme sevabına da nail olmaya vesile olmaktadır.

Kaynak: Diyanet

Küsuf ve hüsuf namazları (güneş ve ay tutulması esnasında namaz)