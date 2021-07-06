Kuşluk Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Duha (İşrak) Namazı Fazileti, Vakti, Rekat Sayısı Ve Kılınışı

Namaz, İslam'ın şartıdır. Müslüman kadın ve erkek üzerine farz kılınan namazların yanında şükür namazı, kuşluk namazı gibi nafile namazlar da vardır.

Kuşluk Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen namaz, kulluğun ifadesidir. Namaz' da kul maddi ve manevi bir arınma içine girmektedir. Müslüman Rabbine namaz ile yalvarır. Yaradan'a yakarışı namaz ile olmaktadır. Farsça kökenli bir sözcük olan namaz, "kulluk, ibadet, dua etmek" manalarına gelmektedir.

Namaz, sadece Hz. Muhammed'e verilmiş değildir. Namaz Hz. İbrahim peygambere de öğretilen bir ibadet biçimidir. İbadet, kulun Rabbi' ne karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren düşünce, duygu ve davranış biçimlerinin tümü için kullanılan bir kavramdır.

Kuran-ı Kerim'de "salat", "zikir", kelimeleri de kullanılmıştır. İslam kaynaklarında, İslamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren namazın mevcut olduğunu ve 5 vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve akşam olmak üzere günde 2 vakit kılındığı aktarılmaktadır. İslamiyet'te bugün bilinen şekliyle beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. ( Diyanet İşleri Başkanlığı, www.diyanet.gov.tr, Buhari; Müslim, Tırmızi "Salat", 213 )

Ruhu arındıran namaz ibadetinin vaktinde eksiksiz bir şekilde kılınması gereği Kuran'da çokça zikredilmiştir. Mesela bir ayette namazın, müminler için vakitleri belli bir farz olduğu belirtilmiştir. ( Nisa Suresi 4/103 ) Allah' u Teala açıkça kullarına namaz kılmayı emrettiğini açıklamaktadır. "Gündüzün iki tarafında ve gecenin, gündüze, yakın saatlerinde namaz kıl." ( Hud Suresi 11/114 )

Namaz denildiğinde akla gelen günlük beş 5 vakit farz namaz olmakla birlikte hüküm bakımından değişik namazlar bulunmaktadır. Hanefi mezhebi haricindeki fakihler, namazı hüküm bakımından genellikle farz ve nafile olarak iki grupta ele almaktadırlar.

Hanefi mezhebinde namazlar esas tasnif olarak; farz, vacip, nafile olmak üzere 3 grupta ele alınır. Yine bu mezhebe göre bir diğer tasnif ise Allah' u Teala'nın farz kıldığı namazlar ile Hz. Peygamber' in sünnetiyle sabit olan namazlar ve nafile namazlar şeklindedir.

Kuşluk Namazı da böyle bir nafile namazdır. Halk arasında kuşluk namazı duha veya işrak namazı olarak da bilinmektedir. Kuşluk namazı, günün doğuşuyla birlikte , kerahet vaktinde kılınan bir namazdır.

Kuşluk namazının çok sayıda hadiste de geçmektedir. Hz. Muhammed kuşluk namazı kılmıştır. Bu sebeple kuşluk namazına sahabeler de devam etmiştir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı kuşluk namazı sıklıkla kılınması tavsiye olunmuş bir namazdır.

Kuşluk namazı, güneş doğduktan sonra 40 dakika sonra yani kuşluk vaktinde kılınır. Bunu tam olarak şöyle tespit etmek mümkündür. Güneş doğup ufukta 5 derece yaklaşık bir mızrak boyu yükselmelidir. Bu vakte kerahet vakti denir. Kuşluk namazının nasıl kılınması gerektiğine gelince:

Abdest alınarak kuşluk namazına niyet edilir. Bu niyet şöyledir:" Niyet ettim Allah rızası için kuşluk namazını kılmaya."

Bunu müteakip "Besmele" çekilip tekbir getirilir.

Bundan sonra erkekler ellerini göbek hizasında, kadınlar ellerini göğüs hizasında birleştirerek namaza başlarlar.

Kuşluk namazı 2 rekat olarak kılınır.

Duha ( İşrak ) Namazı Fazileti, Vakti, Rekat Sayısı ve Kılınışı

Kuşluk namazı en fazla kılınan nafile namazlarından birisidir. Kuşluk namazı hakkında hadis ve tefsirlerde şöyle denmektedir. 12 rekat kuşluk namazı kılan her kimse için Allah cennete bir köşe inşa edecektir. Hz. Peygamber de kuşluk namazını kılmaya devam etmiştir. Pek çok hadiste kuşluk namazının kılınması tavsiye edilmiştir. Kuşluk namazının kılınması çok faziletlidir:

Günahlarından pişman olup tövbe eden kişinin günahlarından af dilemesi için de kuşluk namazına devam etmesi önerilir. Nitekim Ebu Davud şöyle demiştir: " Günde 2 rekat kuşluk namazı kılanın günahları denizlerin köpüğü kadar olsa bile affedilir".

Kuşluk namazı kılan ve bu namaza devam edenlerin cennete girecekler arasında sayıldıkları bildirilmektedir. Nitekim Taberani " Cennetin bir Duha kapısı vardır, bu kapıdan sadece kuşluk namazı kılanlar girer."

Kılınacak 2 rekat kuşluk namazının sevabının neredeyse kabul olunmuş bir hac ve umreye denk olduğu söylenir.

Kuşluk namazına devam edenlere cin musallat olamayacağı bildirilmiştir.

Kendisine kötülükleri dokunan ya da dokunacağını düşünen kimse düşmanlarına karşı, düşmanlardan korunmak için bol bol kuşluk namazı kılmalıdır. Kuşluk namazı kılan düşmana galip gelecektir.

Kuşluk namazı kılmak, vücudun zekatını ödemiş olmak gibidir denilmiştir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz/webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/Namaz_ilmihali