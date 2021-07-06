Kıraat Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Namazda Kıraat Nasıl Olmalı Ve Kıraat Hataları Namazı Bozar Mı

Kıraat kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olmaktadır. Kıraat kelimesi genellikle telaffuz etmek şeklinde açıklanmaktadır. Kıraat, İslam dininin ibadetlerinden biri olan namazı oluşturan önemli bir unsur olarak görülmektedir. Kıraat kavramının; tefsir, hadis, kelam ve fıkıh gibi pek çok İslam bilimi ile yakından ilgisi bulunmaktadır.

Kıraat Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Kıraat kelimesi anlam olarak, Kur'an-ı Kerim'i tecvid kuralları esas alınarak ve tekniğine uygun bir şekilde okumak olarak ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, üç teknik üzerine okunmaktadır. Bu teknikler; tahkik, tedvir ve hadr'dır.

a) Tahkik: Sözlük anlamı bir şeyin hakkını vermek ve o şeyin hakkını arttırıp eksiltmeden yerine getirme olarak açıklanmaktadır. Kur'an-ı Kerimin her harfinin hakkını vererek, medd-i munfasılları dört elif miktarı çekerek ağır ve ahenkli bir şekilde okunmasını ifade etmektedir.

b) Tedvir: Tedvir kelimesi sözlükte bir şeyin döndürülmesi ve çevrilmesi manalarında kullanılmaktadır. Bu okuyuş şeklinde, medd-i munfasılları iki ya da üç elif miktarı çekmek gerekmektedir.

c) Hadr: Hadr kelimesi, bir şeyin acelece ve hızlı bir biçimde yapılmasını ifade eder. Bu okuma biçiminde medd-i tabii, medd-i munfasıl, medd-i arız ve medd-i linler birer elif miktarı medd-i muttasıl ve medd-i lazımlar 2-3 elif miktarı olacak şekilde hızlı bir biçimde okunmaktadır.

Namazda Kıraat Nasıl Olmalı ve Kıraat Hataları Namazı Bozar mı?

Müslümanların yaptığı ibadetlerden biri olan namaz ibadeti için dikkat edilmesi gereken birtakım esaslar bulunmaktadır. Namaz ibadeti sırasında yapılan bazı hatalar namazın bozulmasına sebebiyet vermektedir. Kıraat hatalarının namazı bozup bozmayacağı konusunda İslam alimleri birtakım ölçütler getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, yanlışlıkla veya unutularak yanlış okunursa namaz ibadetinin bozulup bozulmayacağı aşağıdaki durumlara bakılarak değerlendirilmektedir:

1) Kelimelerin harekelerinde yanlışlık var ise, anlamda bir değişiklik olsa dahi namaz bozulmamaktadır.

2) Durak yerlerinde yanlışlık yapılırsa, anlamda bir değişiklik olup olmadığına dahi bakılmaksızın namaz bozulmamaktadır.

3) Bir harfin yerine başka bir harf okundu ise, anlamın değişip değişmediğine bakılmaktadır. Bu duruma göre, bir harf değişirde kelimenin anlamı değişmez ve Kur'an 'da da değişen kelimenin benzeri var ise namaz bozulmamaktadır. Eğer bu kelimenin benzeri Kur'an-ı Kerim'de yok ise Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaktadır. İmam Yusuf'a göre ise namaz bozulmamaktadır.

Kur'an-ı Kerim, kasıtlı olarak anlamı değişecek şekilde yanlış okunursa namaz bozulmaktadır.

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr