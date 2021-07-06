Kamet Nedir, Ne Zaman Ve Nasıl Getirilir? Kamet Sözleri Okunuşu Ve Anlamları

Kamet Müslüman dünyasında İslamiyet’te yer alan bir terimdir. Diyanet Başkanlığı da kamet ile ilgili detaylı bilgilere yer vermiştir. Bu yer veriş sayesinde Müslüman bireyler kamet ile ilgili ibadetlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kamet Nedir?

İslam dininde erkeklere özgü bir sünnet olan, namazlardan önce okunan, ezana benzeyen ve söylenen dua şeklindeki söze kamet denmektedir.

Kamet sözünde Hayye ale'l-felâh sözü yer almaktadır. Bu ifadeden sonra iki kez Kad Kâmeti's Salâh sözüne yer verilmektedir.

Sözlük anlamı olarak Diyanet kamet kelimesini camide topluluğun namaza kalkması için okunan ezan olarak ifade etmiştir.

Ezan benzeri olan kamet sözleri farz namazların öncesinde yer alarak namaz başladığını bildirmektedir. Namazlar isterse toplulukla isterse tek başına kılınsın sünnet olan durum erkeklere verilerek her farz namazdan önce kamet getirilmektedir.

Kamet aynı zamanda kaza namazlarında da getirilerek sünnet olarak kabul görmüştür. İslamiyet’te kadınlar kamet getirmezler. Sünnet olan bu durum İslamiyet’te sadece erkekler için geçerlidir. Kamet getirildiğinde sevap kazanılır. Getirilmediğinde ise bu sevaptan mahrum olunur. Dolayısıyla kamet getirmek namaz dışında kalan bir sünnettir.

Kamet sözleri yüksek sesle okunarak getirildiğinde kamet arttırmak olarak ifade edilmektedir. Ezana benzeyen kamet aslında ezandan farklıdır sadece benzemektedir.

En temel fark ise kamet ezandan daha hızlı getirilmektedir. Bekleme süresini Diyanet şöyle ifade etmiştir; Sünnet bulunmayan akşam namazında ezan ile kamet arasında ezan okunduktan itibaren Fatiha suresini okuyacak kadar beklenmesi uygun olmaktadır.

Kaynak: Diyanet

Kamet Ne Zaman Getirilir?

Kametin getirilme zamanı Diyanet kurulunda sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının farzlarından önce olarak dile getirilmektedir. Namazların farzları kılınmadan önce erkekler kamet getirmelidir.

Sünnet olan ibadetler arasında namazların farzlarını kılmadan önce kamet getirmek yer almaktadır. Ezana göre daha hızlı okunan kamet sözleri ezana benzeyen sözler içermektedir.

Kaynak: Diyanet

Kamet Nasıl Getirilir?

Kamet getirmek Türkçe okunuşu ve anlamıyla beraber ezana benzeyen sözler şeklinde yer alır. Bu sözler söylenerek farz namazlarından önce kamet getirilir.

Sünnet olan kamet sözlerini getirmek erkeklerin görevidir. Kamet sözleri anlam olarak derin anlamlar içermekte ve bilinmesi kısa olacak şekilde ezberlenmesi kolaydır. Bu sözlerin her bir satırı iki defa veya dört defa olacak şekilde okunmaktadır. Sonuna doğru bir defa söylenen sözü de mevcuttur.

Kaynak: Diyanet

Kamet Sözleri Okunuşu Ve Anlamları

Kamet sözleri sekiz adet sözden ve anlamdan meydana gelmektedir. Bu sözlerin ilki "Allâh-ü Ekber" sözüdür. Bu söz dört defa okunmaktadır. Sözün anlamı ise Allah en büyüktür demektir.

İkinci sözü ise "Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" sözü oluşturmaktadır. Bu sözde diğer sözden sonra iki defa okunmaktadır. Anlamı ise şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur demektir.

Bu sözden sonra üçüncü olarak "Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" sözü okunmaktadır. Bu sözde iki kere okunmaktadır. Anlamı ise şahitlik ederim ki Muhammet Allah'ın elçisidir demektir.

Daha sonra ki sözü ezana benzeyen "Hayye ale's-salâh" sözü oluşturmaktadır. Bu söz iki kere okunmaktadır. Anlamı ise haydi namaza demektir.

Sonrasında da "Hayye ale'l-felâh" sözü iki kere okunmaktadır. Anlamı ise haydi kurtuluşa demektir.

"Kad Kâmeti's Salâh" sözü de iki kere okunmaktadır. Anlamı ise namaz başladı demektir.

Sonrasında tekrar "Allâh-ü Ekber" sözü iki kere okunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sözün anlamı Allah en büyüktür demektir.

Kamet sözü "Lâ ilâhe İllallah" sözüyle son bulmaktadır. Bu söz bir kere okunmaktadır. Anlamı ise Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Böylece kamet okunması tamamlanmaktadır.

Diyanet kaynaklarından alınan bu bilgiler kamet sözlerinin içeriği ve anlamları sırasıyla verilmiştir. Bu belirtilen sırada kamet sözleri okunmaktadır.

Diyanet kurumunun kamet ile ilgili olarak sunmuş olduğu yazı şöyledir:

Kâmet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra, “kad kâmeti’s-salât” cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir.

Kaynak: Diyanet