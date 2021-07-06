İstinşak Ve Mazmaza Nedir? Abdest Alırken Ağza Ve Burna Su Nasıl Çekilir Ve Ölçüsü Nedir

Gusül abdesti Müslümanlar için İslamiyet'te farz olmaktadır. Bu nedenle gusül abdestinin nasıl alınacağı sıklıkla araştırılan konulardan birisidir.

İstinşak ve Mazmaza Nedir?

Gusül ayetlerde belirtildiği gibi kişilerin bütün vücudunun kuru yer kalmayacak biçimde tamamen yıkanmasıdır. Bunda tüm fakihlerin ittifakı bulunmaktadır. Fakat Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde ağız içiş ve burun içi gusülde bedenin dış kısmında sayılmaktadır. Bu nedenle gusül ağza su almak ve buruna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak şeklinde açıklanmaktadır.

Gusülde ağza su almak mazmaza ile tanımlanır iken buruna su çekmek istinşak olarak belirtilmektedir. Bunun dışında Maliki, Şafiiler ve Şia'dan Ca'feriler'e göre ağız ve burun içerisini yıkamak sünnet sayılmaktadır. Buna göre Gusülde niyet Hanefilere göre sünnet iken diğer mezheplere göre farz olmaktadır. Malikiler'e göre ise vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak da guslün farzları arasında yer almaktadır.

Abdest Alırken Ağza ve Buruna Su Nasıl Çekilir ve Ölçüsü Nedir?

Gusül abdesti alırken besmele ve niyet edilerek başlanması gerekmektedir. İlk olarak elleri ve avret yerinin tıkanması, bedende bulunan tüm kirli yerlerin giderilmesi ve daha sonra namaz abdestinin alınması gerekmektedir. Abdestten sonra ise ilk olarak önce başa üç defa su dökmek, sonra sağ ve sol omuza üç defa su dökmek gerekmektedir. Her defasında bedeni iyi ovuşturmak ve her azayı üçer defa yıkamak, suyun kullanımında ise aşırı davranmamak gerekmektedir. Ayrıca gusülde avret yerlerinin örtülmeli ve gusülde konuşulmamalıdır.

Gusül ve abdest hükmi - dini temizlenme ve arınma vasıtasıdır. Bununla birlikte maddi temizlenmeyi de sağladığı ve birçok tıbbi yararlar sağladığı da belirtilmektedir. Abdest alırken ağıza ve buruna 3 kere su çekilmelidir. Fakat abdest alırken suyun yeteri kadar çekildiğine emin olunmalı ve su kullanımında aşırıya kaçınılmaması gerekir.

Kaynak: Diyanet