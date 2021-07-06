İmamlığın Şartları Nelerdir? Namazda İmam Olmak İçin Gerekli Şartlar

Namaz, kişinin günde beş kez ifa etmekle mükellef olduğu çok önemli bir ibadettir. Normalde yalnız kılınan namaz ibadeti cemaat ile kılındığında cemaate bir imam önderlik eder.

İmamlığın Şartları Nelerdir?

İslamiyet'te en mühim ibadet günde beş vakit kılınan namazdır. Hz. Muhammed'in gözümün nuru diye söz ettiği namaz kişinin manevi gelişimi, olgunluğu, imanı bakımından pek mühimdir. Allah, Kuran'da çok sık namaz ibadetine atıf yaparak kullarına namaz kılmayı emretmiştir. "Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar." ( Nisa Suresi, 142. Ayet ), "...Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.." ( Nisa Suresi, 142. Ayet ), "Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir." ( Maide Suresi, 55. Ayet ), "Bir de bize, "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının." diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır." ( Enam Suresi, 72.Ayet ), "Kitap'a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan ( erdemli ) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz." ( Araf Suresi, 170. Ayet )

Namaz ibadetinin sıhhati açısından uyulması gereken şartları yani farzları vardır. Bu farzların bir kısmı namaz dışında bir kısmı namazdaki farzlardır. Namazların cemaatle kılınması tavsiye edilmiştir. Cemaatle namaz kılmanın sevabı, yalnız başına namaz kılmanın sevabından 27 kat fazladır denir. Bilhassa sabah namazı ve yatsı namazını cemaatle kılmaya çaba sarf edilir. İkiden fazla kimse namaz kılmak için bir araya geldiğinde "cemaat" oluşmuş demektir. Cemaatle namaz kılınırken de cemaatten bir kimsenin imamlık etmesi gerekir. Cemaatle kılınan namazda, kendisine uyulan kişiye "imam" denir. Bu kişinin yaptığı göreve de "imamet" adı verilir.

Namazda İmam Olmak İçin Gerekli Şartlar

Bir cemaatte imamlığın zorunlu şartları; önce Müslüman olmaktır. Sonra akil baliğ yani buluğa ermiş olmak gerekir. Temyiz kudretine sahip olmak gerekir. Ayrıca Kuran okuyabilmek gerekir. İmamlığın durumuna engel bir özrünün bulunmaması gerekir. Bu şartlardan birine sahip bulunmayan kişiler namazda imamlık yapamazlar. Bu zorunlu şartları taşıyan kimseler arasında ise şu şartlara sahip olan kişiler imamlıkta öncelikle tercih edilirler. İslamiyet'te imamlık yani imamet çok önemsenen bir konudur. Bu şartlar şunlardır:

İmamete en layık olan kişi öncelikle sünneti en iyi bilendir.

Sonra Kuran'ı en güzel okuyan imamlığa layık kimsedir.

Bu şartlar da mevcut ise bu kez takvası en fazla olan kişi imamete en uygun kimsedir.

Her üç vasıfta eşitlik varsa bu kez en yaşlı kimse imamete layık bulunur.

Bir misafirlikte imamlık söz konusu olunca imamlık yapacak olan kişi ev sahibinden izin alır.

Cemaatte görevli imam bulunursa bu kişi imamlığa layıktır ve tercih edilir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz/namaz-rehber

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/Namaz_İlmihali