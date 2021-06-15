İkindi namazı ne zaman ve saat kaça kadar kılınır?

İkindi namazını vaktinde kılmak isteyen pek çok Müslüman ise ikindi namazı ne zaman ve ne zamana kadar kılınır sorusuna bir yanıt aramaktadır. İkindi namazı vaktinin saat kaça kadar sürdüğü ise çok fazla merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkindi Namazı Ne Zaman Kılınır?

Kılınması müminlere farz olan beş vakit farz namazlardan birisi de ikindi namazı olmaktadır. İkindi namazı ne zaman kılınır sorusu bu ikindi namazını vaktinde kılmak isteyenler tarafından çok fazla merak edilmektedir.

İkindi namazının kılınma zamanı öğle namazının vaktinin çıkmasının ardından gelmektedir. İkindi ezanının okunduğunun duyulmasıyla birlikte ikindi namazının vakti girmiş oldur. İkindi namazı vakti girdikten sonra bu namaz evde ya da camide cemaat ile birlikte kılınabilmektedir.

İkindi namazının cemaat ile birlikte kılınması daha faziletli olmaktadır. İkindi namazını camide kılmak isteyenler ezan saatinde yahut öncesinde camide namazı kılmaya hazır halde bulunulması gerekmektedir. Okunmakta olan ikindi azanın bitmesinden sonra öncelikle namazın sünnet ayrı olarak kılınır. Sünnetin kılınmasından sonra ise imam ikindi namazının dört rekât farzı kılınır.

İkindi Namazı Saat Kaça Kadar Kılınır?

İkindi namazını evde eda edecek olan kişilerin büyük bir çoğunluğu ikindi namazı ne zamana kadar kılınır sorusuna cevap aramaktadır. Namazını vaktinde eda etmek isteyenler ikindi namazının son vakti hususunda detaylara aşağıdan ulaşabilir. İkindi namazı için son vakit güneşin batışından hemen öncesi olmaktadır. Fakat bir mazeret bulunmuyor ise namazı bu ana kadar geciktirmemek en doğrusudur.