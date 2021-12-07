İkindi namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Diyanet ikindi namazı kılınışı ve niyeti (Erkek & Kadın)

İslam dininde namaz İslam’ın ikinci şartıdır ve Kelime-i Tevhidin kabulünden sonra uygulanması gereken ibadet şeklidir.
Müslümanlar beş vakit namazı her zaman kılmak zorundadır. Bil hassa orta namaz olarak geçen ‘ikindi namazı kılınmalıdır. İkindi namazı öğle namazının bittiği vakit ile başlar ve akşam namazı vaktine kadar sürer.
İkindi Namazı ne zaman kılınır?
Gün ağarmaya başlayıp güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılınır. Güneş en tepede olduğu zaman öğle vakti girer ve öğle vakti de cisimlerin gölgesinin bir misli olduğu zaman biter. Öğle vaktinden sonra ikindi vakti girer. Güneş battığı anda ise akşam vakti girer.
İkindi namazı kaç rekat kılınır?
Beş vakit namazın üçüncü vakti olan ve ‘orta namaz’ (bakara-238) olarak Kuran-ı Kerim’de geçen ikindi namazı dört sünnet ve dört farzdır. Hanefi mezhebine göre ikindi namazının ilk dört sünneti ve yatsı namazının ilk dört sünnetinde, ara oturuşlarda salli ve barik okunur.
Orta namaz olarak bilinen ikindi namazının terk edilemez. Peygamberimiz ‘savaşta dahi’ beş vakit namazı terk etmemiştir. Bilhassa ikindi namazı terk edilmemiştir. Müslim ve Buhari’de birçok hadis kitabında ikindi namazını kılmayanın ‘amelinin boşa gideceği’ , ‘ailesini ve malını kaybetmiş gibi olacağı’ bildirilmektedir.
İkindi namazı şu şekilde kılınır:
- Önce abdest alınır ve kıbleye dönülür.
- Niyet mutlaka yapılmalıdır. Niyet hafif sesli yapılır. ‘ Niyet ettim bu günün ikindi namazını kılmaya’ denir.
- Tekbir kulak hizasından alınır ve eller bilekten göbek hizasından bağlanır. Sırayla subhaneke, fatiha ve zammı sure (Kuran-ı Kerim’de üç ayeti geçen bir bölüm ve sure) okunur.
- 'Allahu Ekber' denir ve rukuya gidilir. Rukuda eller diz kapaklarına ve bacaklar dik şekilde durur. Sırt kısmı ise düz bir şekildedir. Üç ve katlarında ‘subhane Rabbiyel azim’ denir.
- Semiallahülimen hamide' denir ve kıyama kalkılır. Kıyamda dik durulur ve bu esnada ‘rabbene lekel hamd’ denir.
- Daha sonra 'Allahu Ekber' denir ve seddeye varılır. Secdede üç ve katlarında ‘sabhane Rabbiyel Azim’ denir. Bu esnada başka dualar edilir. Secdede ayet okunmaz ve sadece dua edilebilir. Ruku, secde ve kıyamda ayete okunmaz.
- Tekrar 'Allahu Ekber' denir oturuş vaziyetine gelinir ve ‘rabbiğfirli’ denir ve tekrar secdeye gidilir. Secdede yine üç ve katlarında ‘subhanerabbiyel azim’ denir.
- 'Allahu Ekber' denir ve secdeden tekrar aya kalkılarak kıyam vaziyetine gelinir. Kıyamda ikinci rekatta Fatiha ve zammı sure okunur. Daha sonra 'Allahu Ekber' denilir ve rukuya gidilir. Rukuda 3 ve katlarında 'subhanerabbiyel ala' denir.
- 'Semiallahülimen hamide' denir ve kıyama kalkılır (yani dik duruşa geçilir). Bu vaziyette yine ‘rabbene lekel hamd’ denir.
- Daha sonra 'Allahu Ekber' denilir ve secdeye gidilir. Secde iki defa yapılır ve secde anında ‘subhanerabbiyel azim’ 3 ve katlarında söylenir.
- İki secde yapıldıktan sonra ayağa kalkılmaz ve ara oturuşa geçilir. Tahiyyat oturuşunda Ettehiyyatü, salli ve barik okunur. Daha sonra ayağa kalkılır. İlk iki rekat gibi namaz kılınır.
- Son oturuşta Ettehiyyatü, salli, barik, rebbena atina ve rebbenağfirli duaları okunur. Daha sonra sağa ve sola selam verilir.
- İkindi Namazının Farzı sünnet gibi kılınır. Tek farkı ara oturuşta sadece ettehiyyatü okunur. Salli ve Barik okunmaz. İkinci farkı ise son iki rekatta zammı sure okunmaz. Üçüncü farkı ise ikindi namazının niyetinde ‘niyet ettim ikindi namazının farzını kılmaya’ şeklinde niyet edilir. İkindi namazı ile ilgili dört mezhepte küçük farklar mevcuttur. Hangi mezhebe uyularak namaz kılınırsa İslam Dininde kabul görür. Dört mezhepte Kuran ve Sünnete göre namaz kılma şekilleri konusunda sünnete başvurmuştur.
- Bayanlarda el bağlama göğüs üzerinde olur ve sağ el sol el üzerine konur. Sesli bir şekilde tekbir getirmezler. Rukuda dirseklerini bükerler ve eller iç kısımda olur. Oturuşta her iki ayak yanda kalacak şekilde otururlar. Bunun dışında okunan ayet ve dualar erkek ve bayan için aynıdır.