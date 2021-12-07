İkindi namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Diyanet ikindi namazı kılınışı ve niyeti (Erkek & Kadın)

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İslam dininde namaz İslam’ın ikinci şartıdır ve Kelime-i Tevhidin kabulünden sonra uygulanması gereken ibadet şeklidir.

Müslümanlar beş vakit namazı her zaman kılmak zorundadır. Bil hassa orta namaz olarak geçen ‘ikindi namazı kılınmalıdır. İkindi namazı öğle namazının bittiği vakit ile başlar ve akşam namazı vaktine kadar sürer.

İkindi Namazı ne zaman kılınır?

Gün ağarmaya başlayıp güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılınır. Güneş en tepede olduğu zaman öğle vakti girer ve öğle vakti de cisimlerin gölgesinin bir misli olduğu zaman biter. Öğle vaktinden sonra ikindi vakti girer. Güneş battığı anda ise akşam vakti girer.

İkindi namazı kaç rekat kılınır?

Beş vakit namazın üçüncü vakti olan ve ‘orta namaz’ (bakara-238) olarak Kuran-ı Kerim’de geçen ikindi namazı dört sünnet ve dört farzdır. Hanefi mezhebine göre ikindi namazının ilk dört sünneti ve yatsı namazının ilk dört sünnetinde, ara oturuşlarda salli ve barik okunur.

Orta namaz olarak bilinen ikindi namazının terk edilemez. Peygamberimiz ‘savaşta dahi’ beş vakit namazı terk etmemiştir. Bilhassa ikindi namazı terk edilmemiştir. Müslim ve Buhari’de birçok hadis kitabında ikindi namazını kılmayanın ‘amelinin boşa gideceği’ , ‘ailesini ve malını kaybetmiş gibi olacağı’ bildirilmektedir.

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Diyanet İkindi Namazı Kılınışı ve Niyeti (Erkek & Kadın)

İkindi namazı şu şekilde kılınır: