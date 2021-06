İkindi namazı, 5 vakit farz namazları içerisinde günün 3. vakit namazı olarak kılınır. Her namazda olduğu gibi ikindi namazı da farz ve sünnet olarak iki ayrı seferde kılınmaktadır. Her bir 4 rekatın bitiminde ise selam verilir. Ayrıca namaz boyunca dua ve sureler okunur.

İkindi Namazı Farzında Hangi Sureler ve Dualar Okunur?

İkindi namazı ilk olarak 4 rekat sünnet kılınarak selam verilir. Daha sonra da 4 rekat farzı kılınarak yine selam verilerek dua edilip bitirilir. Ancak namaz kılarken Kuran'ı Kerim'den bazı dua ve sureler okunur. İkindi namazının farzında ilk olarak niyet edilir ve Allahu Ekber diyerek eller bağlanır. Sonra Subhaneke, ardından Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kuran'dan Kafirun suresi okunur. Fakat bu sure bilinmiyorsa Kuran'dan bir sure de okunabilir. İkinci rekatta ilk olarak Fatiha suresi sonrasında Nasr suresi okunur. Yine Nasr suresi yerine başka bir surede okunabilir. Ardından rukuya ve secdeye gidilir. Otururken Ettahiyyatu okunur. 3. rekatta sadece Fatiha suresi okunarak yine rukuya gidilir. 4. rekatta ise yine sadece Fatiha suresi okunarak rukuya gidilir. Secdeye varıldıktan sonra otururken önce Ettahiyyatu okunur. Sonra Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duları okunarak selam verilir. Böylece ikindi namazının farzı kılınmış olur. İkindi namazının sünneti ve farzı birbirinden farklıdır. Çünkü farz namazında 3. ve 4. rekatta Kuran'dan başka bir sure okunmaz. Sadece Fatiha suresi okunur.