Huşu Nedir? Namazda Huşu İle İlgili Hadisler

Namaz; pek manalı, kulu Rabbine yakınlaştıran bir ibadettir. Özen ve bilinçli şekilde eda edilmesi huşu içinde kılınması emredilmiştir.

Huşu Nedir?

Allah, müminlerin ilk sorguya çekilecekleri konunun namaz ibadeti olduğunu buyurmuştur. Günde beş kez farklı vakitlerde kılınan sabah, öğlen, akşam, ikindi ve yatsı namazları farz namazlarıdır. Bunun dışında nafile namazlar da vardır. Allah Kuran'da "Kitap'a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz." ( Araf Suresi, 170. Ayet ), "Ey Muhammed! De ki: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir." ( Enam Suresi, 162. Ayet ) Müslüman'ın namazı bilinçli bir biçimde içselleştirerek kılması gerekir.

"Huşu" sözcüğünün anlamı gönlü Tanrı korkusu ve saygısıyla dolu olma, Tanrı'ya boyun eğiş gibi manalara gelmektedir. Bir başka ifadeyle Allah'ın hoşnutluğunu özetleyerek yapması ve kendisini tamamen Allah'a vermesi gerektiğini ifade eder.

Namazda Huşu İle İlgili Hadisler

Namazın edebi ve saygınlığı huşu içinde kılınmasını gerekli kılar. Hz. Muhammed pek çok hadisinde müminleri, namazın adabına uygun biçimde kılınması konusunda uyarmıştır. Fadi bin Abbas'dan rivayet edildiğine göre; Resulullah şöyle buyurmuştur: "Namaz ikişer ikişer kılınır... Derin bir huşu içinde olur, tazarru ve niyazda bulunursun. Tevazu ve tezellül izhar edersin. Namazı bitirince de ellerini, içleri yüzüne dönük olarak Yüce Rabbine kaldırıp; "Ya Rabbi Ya Rabbi !" diye yalvarırsın. Kim böyle yapmazsa namazı eksiktir." Yine Enes bin Malik' den rivayet edildiğine göre Nebi şöyle buyurmuştur: "Allah'ım fayda vermeyen namazdan sana sığınırım."

Kaynaklar: namaz.diyanet.go.tr./namaz/

webdosya.diyanet.gov.tr/ namaz/ Namaz_İlmihali