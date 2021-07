Hacet Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Ve Kaç Rekat Kılınır

Hacet namazının kılınışına ve neden kılındığına günlük hayatımızda mutlaka rastlamış olabiliriz. Hatta istediğimiz bir duanın gerçekleşmesi için hacet namazını kılmış da olabiliriz.

Hacet Namazı Nedir?

Yaşamında veya ahiret hayatında bir isteği, dileği bulunan Müslümanların bu dilek ve isteklerin gerçekleşmesi amacıyla duaları içeren namaza hacet namazı denmektedir. Bu nedenden dolayı hacet namazına dilek namazı da denmektedir.

Diyanet hacet namazının nasıl kılındığına ne amaçla kılındığına kaç rekat olduğuna ve ne zaman kılındığına dair detaylara bilgilere yer vermiştir.

Bu kaynaklarda hacet namazı nafile namaz olarak geçmektedir. Müslümanlar bu namazı Allah rızası amacıyla kılmaktadır. Nafile namazlar ise herhangi bir sorumluluğu olmayan, kişinin kendi isteğiyle içinden gelerek kıldığı namazlardır.

Doğal olarak hacet namazı da bir nafile namaz olduğu için bir sorumluluğu yoktur. Örneğin kuşluk namazları, gece namazları, Ramazan ayında kılınan teravih namazları tıpkı hacet namazı gibi nafile namazlara verilebilecek örneklerdir.

İslamiyet’e ve Diyanete göre bu namazları kılmak büyük sevap ve güzellikler içermektedir.

Kaynak: Diyanet

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazının nasıl kılındığını adım adım Diyanet kaynaklarından öğrenerek anlatacağız. Hacet namazı bir dilek namazı olduğu için namazı kılmadan önce normal namaz abdesti alınır. Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.

Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

Diyanete göre de Allah Rızası için isteğin gerçekleşmesi amacıyla namaz kılınması uygun görülmüştür. Diyanet kaynaklarında Hz. Muhammet'in buyurduğu kişi bir isteğini Allah'tan veya başka bir kişiden talep edeceği zaman önce güzelce abdest aldın ve iki rekatlık hacet namazını kılsın diye buyurmaktadır.

Hacet namazı abdest alıp bu şekilde niyet ettikten sonra iki rekat şeklinde normal namaz dualarının okunmasıyla kılınmaktadır.

Kaynak: Diyanet

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Hacet namazının yani bir diğer ismiyle dilek namazının kılınma namazına ait bilgilere Diyanet yer vermiştir. Allah rızası için kılınan bu nafile namaz mekruh sayılan zamanlar dışında her vakitte kılınabilmektedir. Fakat genel olarak insanlar hacet namazını Ramazan ayında kılmaktadır. Senenin her gününde ve mekruh zamanların dışındaki her zamanda hacet namazının kılınabileceğini Diyanet bildirmiştir.

Burada önemli olan mekruh zamanın ne olduğunu bilmektir. Mekruh Müslümanlık aleminde din olarak yasaklanmamış olan fakat yapılması istenmeyen durum veya davranışları içermektedir. Haram gibi kesin ve bağlayıcı değildir. Yapılmaması istenen şeydir.

Mekruh kelimesinin sözlük anlamı hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey ya da durumdur. Diyanete göre güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zamanda, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma vaktinde namaz kılmak mekruh görülmektedir. Müslümanların zaman kılma zamanlarının bu şekilde belirlenmesinin nedeni ise ateşperestlerin ibadet zamanlarıyla çakışmamış olmasındandır.

Şafi mezhebine göre Diyanet şöyle bir açıklama yapmıştır; Güneşin doğuşu, tam tepede olduğu zaman ve batışı vaktinde hacet namazı gibi nafile namazlarını kılmak mekruhtur. Yani bu vakitlerde kılınması istenmemektedir.

Bu zamanlarda kılınabilecek namazlar farz namazları, kaza namazları, sünnetler yani sebepli ve mecburi namazlardır. İkindiden sonra güneşin sararmasından batışına kadar nafile namaz kılmak mekruh bir zaman aralığıdır.

Kaynak: Diyanet

Hacet Namazı Kaç Rekat Kılınır?

Diyanet kaynaklarından alınan bilgilere göre hacet namazı dört rekat veya iki rekat olarak kılınmaktadır.

Fakat rivayetlere göre on iki rekat bile hacet namazı kılınabilmektedir. Kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda hacet namazını dört rekat kılan kişi Fatiha suresinden sonra üç kere Ayetü'l-kürsî suresini birinci rekatta okumalıdır. Geriye kalan diğer üç rekatta ise birer tane Fatiha suresi ile birer tane İhlas suresi, Felak suresi ve Nas surelerini okuyarak hacet namazını tamamlamalıdır.

Eğer hacet namazı iki rekat şeklinde kılınacaksa da yine ikinci rekatta Felak, Nas, Fatiha ve İhlas sureleri okunarak kılınmalıdır. Namazın sonunda ise Ettehiyyâtü suresi okunarak hacet namazı bitirilmelidir. Birinci rekat ise dört rekatlık kılınan hacet namazının birinci rekatındaki dualar okunarak kılınabilir.

Diyanetin resmi sayfasında yer alan namazla ilgili yazının bir parçası ise şöyledir;

Namaz, mümini manen Cenab-ı Hakk’a yaklaştıran ve Allah katındaki derecesini yükselten en kutlu ibadettir. Namaz kulluğun en bariz göstergesi, müminin büyük bir onurla ve şerefle sadece yaratıcısının manevi huzurunda eğilmesi ve Rabbiyle buluşmasıdır. “Beni anmak için namaz kıl.” (Ta-Ha, 20/14.) emrine uyan mümin; Rabbini unutmamanın, O’nunla beraber olmanın ve yüce davete icabet etmenin manevi hazzını yaşar. Bir kul için namaz, bir imtiyaz ve çok özel bir ayrıcalıktır.

Kaynak: Diyanet