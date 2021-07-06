Fecir Nedir Ve Ne Demek? Fecir Vakti Ne Zaman?

Fecir kelimesi anlam olarak, güneş doğmadan önceki zamanı ve güneş doğmadan önceki alacakaranlığı ifade eden bir kavram olmaktadır. Fecir kelimesi Türkçede, günün ağarması ve şafak sökmesi anlamlarına gelmektedir. Fecir vakti özellikle ramazan ayında sahur vaktinin zamanının biterek oruç tutma zamanının başladığı vakti belirtmesi açısından önemli olarak görülmektedir.

Fecir Nedir ve Ne Demek?

Müslüman olan insanların yaptığı namaz, oruç ve hac gibi ibadetler belirli vakitler içerisinde yapılması farz kılınan ibadetlerden olmaktadır. Bu vakitlerin başlama ve bitiş sınırları Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetler ve Hz. Muhammed (sav) 'in sünnetlerinde belirtilen şekilde ve astronomi alanındaki bilimsel kaynaklı verilere göre İslam alimleri tarafından tespit edilmiştir.

Namaz ve oruç vakitlerinin hesaplanmasında dünyanın günlük hareketine bağlı olarak güneş ile ilgili birtakım özel durumlar dikkate alınmaktadır. Güneşin doğuşu ve batışı kişiden kişiye göre değişiklik göstermediği için alametlerle ilgili herhangi bir ihtilaf mümkün olmamaktadır.

Fecir Vakti Ne Zaman?

Sabah namazı ve orucun başlangıcı olan imsak vakti, Bakara Suresi 187. ayette geçmekte olan ''Şafağın aydınlığı (beyaz iplik) gecenin karanlığından (siyah iplik) ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun!'' ifadesine göre belirlenmektedir.

Hz. Muhammed (sav) ayette geçen beyaz iplik ve siyah iplik ifadeleri için mecazlı bir söyleyiş olduğunu beyaz iplikle anlatılanın şafağın aydınlığını siyah iplikle anlatılanında gecenin karanlığı olduğunu ifade etmektedir. İslam alimlerinin büyük bir kısmı Bakara 2/187. ayette fecrin doğuşunun ipe benzetilmesinden dolayı imsak vaktinin de fecrin ilk doğuş anından itibaren başladığı görüşünü kabul etmektedirler.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığının Kurul Web Sayfası