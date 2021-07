Farz Namazlar Nelerdir Ve Hangileridir? Farz Namazların Kılınışları, Rekatları, Sünnetleri Ve Faziletleri

Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen ve namazın bölümlerini ve bu bölümlerin özelliklerini bilmek isteyenler için detayları öğrenmek mümkün olmaktadır.

Farz Namazlar Nelerdir? Hangileridir?

​​Farz namazlar Allahu Teala tarafından farz olarak kullarına kılmasını emrettiği namazlardandır. Farz namazlarda farzı ayın ve farzı kifaye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Farzı ayın olan namazlar yükümlülük çağı gelmiş olan her Müslümana farz olan namazlardır. Her Müslüman farzı ayın olan namazların her birini ayrı ayır yerine getirmekle yükümlüdür.

Farzı ayın namazlar her gün beş vakit ve Cuma günleri kılınan Cuma namazı olmaktadır. Farz namazlar sabah namazı 2 rekat, öğle namazı dört rekat, ikindi namazı dört rekat, akşam namazı üç rekat, yatsı namazı dört rekat olan namazlardır. Toplamda tüm farz namazlar günlük on yedi rekat olmaktadır. Cuma namazı ise Cuma günü cemaatle kılınan bir namaz olduğu için iki rekatı farz olan bir namazdır. Cuma namazı kılındığında ayrıca öğle namazı kılınmamaktadır.

Farz Namazların Kılınışları, Rekatları ve Sünnetleri

Farz namazlar Allahu Tealanın yükümlülük çağına gelmiş akıl baliğ olan her Müslümanın kılmasını şart koyduğu namazlardır. Beş vakit namazı eda ederken ise içeriğinde kılınan namaz bölümlerinin farz olması da kılınması farz olan kılınmadığında ise kişiye borç yükleyen ve cezası olan namazdır. Namazın sünnet bölümü ise hazreti peygamberin sünnetine uymak ve onun sünnetini yerine getirmek için kılınan beş vakit her namazın içerisinde sünnet bölümü bulunan namazlardandır.

Farz namazların kılınışında ise her vakit için belirli olan rekatta kılmak gerekmektedir. Beş vakit olan namazların rekatları ve kılınışlarını şu şekilde tarif etmek mümkündür.

Sabah Namazının Kılınışı

Sabah namazı toplamda dört rekattır. İki rekat sünnet ve iki rekat farz olmak üzere kılınmaktadır.

Sabah namazı kılmak için önce niyet etmek ve ilk olarak sünnet namazı kılmak gerekmektedir. Sabah namazının sünnetine niyet ederek subhaneke okunur ve ardından besmele çekilir. Fatiha ve zammı sureden sonra rüku da üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilir. Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Sonra secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır. Böylece ilk rekat kılınmış olmaktadır. Ayağa kalktıktan sonra besmele çekilir ve fatiha suresi okunur daha sonra zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur. Son oturuşta ettahiyyatü salli bârik Rabbena atina ve Rabbenağfirli okunarak selam verilir. Böylece sabah namazının ilk iki rekat sünneti tamamlanmış olmaktadır.

Sabah namazının farz bölümünün kılınışı ise sabah namazının farzına niyet edilerek kılınmaktadır. Sabah namazının farzı da sünnet bölümü gibi kılınır. İki rekat olduğu için aynı şekilde kılınmaktadır.

Öğle Namazının Kılınışı

Öğle namazında dört rekat sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet bölümleri bulunmaktadır. İlk olarak dört rekat sünnet bölümü kılınır daha sonra dört rekat farz bölümü ve en sonunda da iki rekat son sünnet kılınır.

Öğle Namazının Sünnet Bölümünün Kılınışı

Öğle namazı sünnetine niyet ederek başlanır. Subhaneke okunur. Besmele çekilir ve fatiha suresi okunur ardından zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır secdede üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır.

Besmele çekilir ve fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra ettahiyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Besmele çekilir fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır.

Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır.

Dördüncü rekat için ayağa kalktıktan sonra besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zammı sure okunur Allahu Ekber denilip rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur son oturuşta ettahiyyatü salli bârik Rabbena atina ve Rabbenağfirli okunarak selam verilir.

Öğle Namazının Farz Bölümünün Kılınışı

Öğle namazının farzını kılmaya niyet etmekle başlanır. Allahu Ekber denilip subhaneke okunur. Besmele çekilir arkasından zammı sure okunur ve Allahu Ekber denilip rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır.

Farz namazın ikinci rekatında ayağa kalktıktan hemen sonra besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve zammı sure okunur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek oturulur. Ettahiyyatü okunur.

Üçüncü rekat için ayağa kalkıldıktan sonra besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve Allahu Ekber denilip rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak kalkılır.

Dördüncü rekatta besmele çekilir ve fatiha suresi okunur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek rükudan kalkılır. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır üç kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden doğrularak oturulur. Son oturuşta ettahiyyatü salli bârik Rabbena atina ve Rabbenağfirli okunarak selam verilir.

Öğle namazının farzının kılınışındaki dört rekatlık farz namazların diğerleri de aynı şekilde kılınmaktadır. İkindi namazında dört rekat sünnet, dört rekat farz bölümü kılınır.

Dört rekâtlı sünnet bölümleri de öğle namazının sünnetindeki gibi olmakta yalnız ikindi namazını sünnetinde ikinci rekattan kalktıktan sonra subhaneke okunarak besmele çekilmektedir.

Öğle namazının son sünneti sabah namazının sünneti gibi kılınmaktadır. Namazların sünnet ve farz bölümleri öğle namazının bölümlerinde olduğu gibi dört ve iki rekat sayılarında kılınmaktadır.

Akşam namazında ise üç rekat farz bölümü önce kılınır. Akşam namazında üç rekat farz iki rekat sünnet kılınır.

Yatsı namazında da öğle namazının sünnet ve farz bölümlerinde olduğu gibi namazların kılınması gerekmektedir. Yatsı namazında dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet ve vitr namazı kılınır. Yatsı namazındaki vitr namazı ise vacip olan namazlar arasında bulunmaktadır.

Farz Namazların Faziletleri

Namazın farz olan bölümleri ve farz namazların tamamının kılınması Allahu Teala tarafından emredilen namazlardandır. Kılındıkları zaman kılan kişiye sevap verildiği kılmayan ve farz namazları terk edenlerin ise cezalandırılacağı ayet ve hadislerde bildirilmektedir. Farz namazları vaktinde kılamayan kişilerin bu namazları kaza etmesi gerekmektedir. Namazın farz bölümlerinin kazası da tıpkı farz namazın kılınışı gibi olmaktadır.

