Farz-I Kifaye Nedir? Farzı Kifaye Olan Namazlar Ve İbadeletler İçin Örnekler

Arapça kökenli bir sözcük olan kifayet, yeterli olma ve kafi gelme demektir. Bu kelime tamlamalarda kullanıldığı zaman ''kifaye'' şeklinde yazılır.

Farz-ı Kifaye Nedir?

Farz-ı kifaye kelimesinin sözlük anlamı kafi bulunan ve yeterli olan yükümlülüklerdir. Bir fıkıh terimi olan farz-ı kifaye, Müslümanların sadece bir kısmının yerine getirdiği takdirde diğer Müslümanların yükümlülükten kurtulduğu ibadetler için kullanılır.

Not: Farz-ı ayn terimi ise, farz-ı kifayeden farklı olarak her Müslümanın yapmakla sorumlu olduğu ibadetlerdir. Örneğin: Beş vakit namaz kılmak, ihtiyacından fazlasını ihtiyaç sahiplerine infak etmek, oruç tutmak.

Farz-ı Kifaye Olan Namazlar ve İbadetler Nelerdir?

Cuma namazı dışında, cemaatle birlikte kılınan namazlar, farz-ı kifayedir. Örneğin, merhum defnedilmeden önce cemaat tarafından kılınan cenaze namazı, farz-ı kifaye olan namazlardan biridir. Ancak bir Müslümanı cenaze namazı kılınmadan defnedllmesi dinen caiz değildir.

Yine aynı şekilde cemaatle ile birlikte kılınan bayram namazları da farz-ı kifayeye örnek olarak gösterilebilir. Bayram namazının bir topluluk ile birlikte kılınması ile birlikte diğer Müslümanların üstündeki yükümlülük ortadan kalkar.

Farz-ı kifaye olan diğer ibadetler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Kuran-ı Kerim'i hıfzetmek ve ezbere okumak.

2- Hapşuran kişiye yerhamükellah denmesi ve hapşuran kişinin de elhamdülillah diyerek Allah'a şükretmesi

3- Hadis kitapları okumak ve hadis ilmini öğrenmek

4- Ölüyü İslam'a uygun bir şekilde yıkayıp kefenlemek

5- Kelam ve fıkıh gibi ilimleri öğrenmek. Bu ilimlerin daha fazla kişi tarafından bilinmesini sağlamak için Müslümanlara eğitim vermek.

6- İslam dinine dair araştırmalar yapmak ve kitaplar okumak

7- Selam alıp vermek

8- İslam dinini ve Hz. Muhammed'i insanlara anlatmak

Kaynak: Diyanet