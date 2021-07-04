Farz-I Ayn Nedir? Farzı Ayn Olan Namazlar Ve İbadetler İçin Örnekler

Hanefiler dışında çoğunlukla namaz iki gruba ayrılırken Hanefilere göre ise üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar farz olan namazlar diğer adı ile farz-ı ayın, vacip namazı ve nafile namazlarıdır.

Farz-ı Ayın Nedir?

Farz olan namazlar iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlar farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olmaktadır. Farz-ı ayın olan namazlar İslam'da en sık araştırılan ve en çok bilinen namaz çeşitlerinden birisidir. Bu namazlar yükümlülük çağına gelmiş olan her vatandaşına farz olup, her biri ayrı ayrı yerine getirmesi gerekmektedir.

Müslümanlarda her gün beş vakit namaz ve cuma namazlar vatandaşlar tarafından kılınan namazlardır. Bu namazlara farz-ı ayın namazları adı verilmektedir. Günlük olarak farz namazları ise sabah namazı 2 rekat, öğle namazı 4 rekat, akşam namazı 3 rekat ve yatsı namazı 4 rekattır. Böylece günlük farz namazları toplamda 17 rekat olmaktadır.

Farz-ı Ayın Olan Namazlar ve İbadetler İçin Örnekleri

Farz-ı ayın namazları yükümlülük çağına gelmiş olan vatandaşlara farz olan namazlardır. Vatandaşlar bu namazları yerine getirmek ile mükelleflerdir. Farz-ı ayın farz namazları arasında olup her gün beş vakit kılınan namazlar olmaktadır. Bunun dışında cuma günleri kılınan cuma namazı da farz-ı ayın namazları arasında yer almaktadır.

Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde cemaat ile birlikte kılınan bir namazdır. Farz-ı ayın arasında yer alan cuma namazının farz olan kısmı 2 rekattır. Ayrıca cuma namazı kılındığı zaman öğlen namazı kılınmamaktadır.

Farz namazları arasında olan farz-ı kifaye ise bir Müslümanın öldüğü zaman başta yakınları olmak üzere tanıyanları, komşuları ile birlikte Müslümanlarca kılınması gereken bir namazdır. Farz-ı kifaye namazı birileri kılınca diğer Müslümanlar cenaze namazı kılmadıkları için sorumlu olmazlar. Sevap ve fazileti ise namazı kılan kişiler elde etmiş olurlar.

Kaynak: Diyanet