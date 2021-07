Cem-İ Tehir Nedir, Nasıl Yapılır Ve Kılınır? Cemi Tehir İçin Nasıl Niyet Edilir

Namaz ibadeti hakkında bilinmesi ve öğrenilmesi gören pek çok teferruat bulunmaktadır. Bunlar arasında bazı durumlarda ve şartların varlığı halinde yapılabilecek cem-i tehir de bulunmaktadır.

Cem-i Tehir Nedir, Nasıl Yapılır ve Kılınır?

Müslümanlar, namaz kılmak için önce namazı öğrenmek ve namazın şartlarını yerine getirmekle mükelleftir. Günde beş vakit kılınan farz namazın belli vakitleri vardır. Bu namazlar vakitleri girdiğinde kılınmak zorundadır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı vakti girdiğinde kılınması ve geçirilirse belli hallerde ancak kaza edilebilir.

Allah, kullarına emrettiği farzların yanında kolaylıklar sağlamıştır. Namaz ibadeti hakkında da bazı ayrıntılar ve bilinmesi gereken meseleler mevcuttur. Diyanet İşleri Başkanlığının "cem-i tehir " hakkında açıklaması şu şekildedir: "Belirli şartları taşıyan her Müslüman'a günde beş vakit namaz farzdır. Her namaz kendi vakti içinde eda edilmek üzere farz kılınmıştır. Nitekim Kuran'ı Kerim'de , "Namaz, müminler üzerine, belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılınmıştır." ( Nisa, 4/103 ) buyurulmaktadır. Bu itibarla normal şartlarda her namazın vaktinde kılınması gerekir. Ancak geçerli bir mazeretin olması durumunda namazlar birleştirilerek ( cem'edilerek ) kılınabilir." ( Diyanet İşleri Başkanlığı; webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/namazın farzlar, s.22 )

" İki namazı birleştirmek anlamına gelen "cem" öğle ile ikindi namazlarının öğle veya ikindi vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının da akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılınmalarını ifade eder." ( Diyanet İşleri Başkanlığı; webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/Namaz_İlmihali, s.22 ) İki namazı birleştirmek anlamına gelen cem etmek şu şekilde mümkündür. Birbirini takip eden iki vakit namazının birinin vaktinde iken önceki namaz veya bir sonraki namaz ile birleştirilmesidir yani cem edilmesidir.

Cemi Tehir İçin Nasıl Niyet Edilir?

Zaruret halinde ve şartların mevcudiyeti durumunda cem edilmek istenen namaz için niyet edilir. Mümin geciktirmiş olduğu namazın cem-i tehiri için niyet ederek bir sonraki vaktin namazı ile birlikte namazını eda etmek üzere cem edebilir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz/namazın farzları

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/Namaz_İlmihali