Cem-İ Takdim Nedir, Nasıl Yapılır Ve Kılınır? Cemi Takdim İçin Nasıl Niyet Edilir

Namaz, edası ile mükellef olunan bir ibadettir. Her Müslümanın namaz hakkında tüm ayrıntıları bilmesi namazın sıhhati bakımından önemlidir. Namazda cem-i takdim meselesi de böyle bir konudur.

Cem-i Takdim Nedir, Nasıl Yapılır ve Kılınır?

Namaz ibadeti İslamiyet'te üzerinde ehemmiyetle durulan çok mühim bir ibadettir. Namazın bir edebi ve farzı vardır. Mümin namaz kılarken bunlara azami özen göstermekle yükümlüdür. Müslümanların ilk sorguya çekilecekleri konu namazları olacaktır.

Allah'u Teala insanlara namaz kılmalarını emretmiştir. Kuran'da birçok ayette namaz konusu yer almaktadır. Bu ayetlerden bir kısmı şunlardır: "Şüphesiz ki, namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar..." ( Ankebut Suresi; 45 ), "Namazlara, özellikle orta namaza devam ediniz..." ( Bakara Suresi, 238. Ayet ), "Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse onları serbest bırakın..." ( Tevbe Suresi, 5. Ayet )

Farz namazlarının vakitleri vardır. Bu vakitler girdiğinde her Müslümanın farz namazlarını ifa etmesi zorunludur. Fakat İslam, kolaylık dinidir. Bazı zorunluluk hallerinde mazeret durumlarında cem-i takdim imkanı bulunmaktadır.

"Cem etmek" sözlük anlamı itibariyle birleştirmek, öne alarak birleştirme demektir. Cem-i takdim ise Hac vazifesi yapılırken Arafat'ta öğle namazı ile ikindi namazını, öğle vaktinde ard arda kılmak demektir. Hanefi mezhebi müellifleri bunun dışında cem-i takdim usulünü kabul etmemektedirler.

Yani henüz vakti gelmemiş olan ikindi namazının öğle vaktinde ve öğle namazı ile birleştirilerek kılınmasına denir. Vakit namazlarının ikisini bir arada kılmak bazı zorunlu hallerde mümkündür. Sabah namazı cem edilmez, diğer vakit namazlarını cem etmek sair müelliflere göre imkan dahilinde bulunmaktadır.

Cemi Takdim İçin Nasıl Niyet Edilir?

Cem-i takdim etmek isteyen mümin buna niyet eder. Niyet, hangi namazı kılacağını kişinin içinden geçirerek buna karar vermesidir. Vakit namazı ile birlikte cem edilecek namaz için de niyet edilerek kamet getirilir, önce vakit namazı devamında yine kamet getirilerek öne çekilen namaza niyet edilerek kılınır.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/Namaz_İlmihali