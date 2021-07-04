Amel-İ Kesir Nedir Ve Neye Denir? Ameli Kesir Namazı Bozar Mı

Amel-i kesir kavramı anlam olarak, namaz ibadetiyle meşgul olan kişinin dışarıdan bakıldığı zaman namaz kılmıyor gibi bir izlenim verdiği durumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Kişi namaz ibadeti sırasında aşırı derecede hareket ediyor ise bu hal Amel-i kesir kavramı ile değerlendirilmektedir. Namaz ibadeti sırasında namaza aykırı olacak şekilde eylemlerde bulunmaktan kaçınmak Amel-i kesir çerçevesine girmemektedir.

Amel-i Kesir Nedir ve Neye Denir?

Namaz kılan, bir kimsenin namaz ibadetini yaparken namaza zarar verecek hareketlerden kaçınması ve azalarını kontrol ederek tüm kalbiyle Allah'a yönelmesi gerekmektedir. Namaza aykırı olan hal ve hareketler Amel-i kesir olarak nitelendirilmektedir ve bu durum kişinin namaz ibadetinin bozulmasına neden olmaktadır. Amel-i kalil adı verilen basit hareketler ise namaz ibadetini bozmamaktadır. Amel-i kesir kavramı için net bir tanım yapılmamaktadır. Amel-i kesir kavramı hakkında yapılan tanımlardan biri, namaz kılan birinin dışarıdan başka biri tarafından gözlemlendiğinde namazda değilmiş gibi görünerek çok hareketli olması şeklinde izah edilmektedir. Amel-i kesir iki elle yapılması adet olan işler olarak da nitelendirilmektedir.

Amel-i Kesir Namazı Bozar mı?

Namaz ibadeti esnasında namazda değilmiş gibi göründüren hal ve hareketler namazın bozulmasına neden olmaktadır. Namaz ibadeti esnasında mecbur kalınmadıkça pantolonu veya elbiseyi rükuya ya da secdeye giderken çekmek, namaz ibadeti dışında bir iş olduğu için ve namazda olması gereken huşuya ters düştüğü için mekruh olarak nitelendirilmektedir. Fakat bu durumun İslam alimleri tarafından namaz ibadetini bozmadığı belirtilmektedir. Kişinin pantolonunu ya da elbisesini Amel-i kesir sayılacak şekilde çekmesi ise namazı bozmaktadır.

Kaynak:kurul.diyanet.gov.tr