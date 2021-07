Namaz ilk farz kılındığı dönem de günde iki vakit olacak şekilde kılınıyordu. Bu vakitlerden birisi sabah namazı, diğeri ise akşam namazı olarak bilinmektedir. Miraç olayı gerçekleştikten sonra ise namaz kılınması sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit olarak farz kılınmıştır.

Akşam ve Sabah Namazından Sonra Okunması Gerekenler

Allah'ın kesin olarak kılınmasını istediği namazlar, farz namazlar olarak bilinmektedir. Farz namazlar günde beş vakit olmak üzere günün belirli zamanlarında kılınırlar. Farz namazlarının kılınması ergenlik çağına girmiş olan tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Sabah ve akşam namazı da farz namazları arasında yer alan namazlardır.

Namaz kılındıktan sonra kişinin okuması gereken bir takım dualar, sureler ve ayetler bulunmaktadır. Bu duaların namazdan sonra okunmasının oldukça faziletli olduğunu söylemek mümkündür. Namazı bitirerek selam verdikten sonra kişinin istiğfar duasını okuması gerekir. İstiğfar duasını okuduktan sonra ise “münciye” ve “seyyidü’l-istiğfar” duaları da okunabilecek dualar arasında yer almaktadır.

Seyyidü’l-İstiğfar duası ise Peygamber Efendimiz tarafından duaların en üstünü olarak ifade edilmiştir. Aynı zamanda duaların en üstünü olarak da bilinen Seyyidü’l-İstiğfar duası oldukça faziletli bir dua olarak ifade edilebilir.

Namazını bitiren ve sonrasında İstiğfar duasını okuyan kişinin hemen arkasından okuyabileceği bir dua da Allahümme Ente’s-selâm duası olarak bilinmektedir. Selam duasını okuduktan sonra isteyen kişiler bu duayı da okuyabilir.

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme lâ mâni’a limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’lceddi.

Akşam ve Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua, Sure ve Ayetler

Akşam ve sabah namazını kıldıktan sonra okunması gereken bir takım dua, sure ve ayetler bulunmaktadır. . Namaz sonrasında okunması gerekenler arasında; tesbih, tahmîd, tehlil ve tekbir duası da bulunmaktadır. Günahların bağışlanmasına sebep olan ve bu duayı okuyan kişilerin her bir harfi için on sevap kazanacağı bir dua olarak bildirilmiştir.

Okunduktan sonra da “e’ûzü-besmele” çekilir ve hemen ardından da “Ayetü’l-Kürsî” okunur. Kuran'ın en büyük ayeti olarak bilinen “Ayetü’l-Kürsî” okumanın birçok fazileti bulunmaktadır. Sabah namazlarından sonra ve akşam namazlarından sonra da “Ayetü’l-Kürsî” okunması gerekmektedir. “Ayetü’l-Kürsî” okunduktan sonra ise tesbihat yapılması gerekmektedir.

Sadece sabah ve akşam namazından sonra değil, kılınacak olan tüm vakit namazlarından sonra tesbihat yapılması gerekir. Namaz kılındıktan sonra ve selam verildikten sonra 33, defa Sübhânellah, 33 defa el-Hamdü lillâh ve 33 defa: Allâhü ekber denmesi gerekir. Peygamber Efendimiz tarafından namazlardan sonra tesbihat yapmanın önemi şu şekilde ifade edilmiştir.

“Namazları kıldığınız zaman 33 defa sübhânellah, 33 defa el-hamdü lillâh, 33 defa Allâhü ekber deyiniz, böylece siz bununla sizden öncekilere yetişir, sizden sonrakileri geçersiniz.”

Sonrasında ise kelime-i şehadet duasını okumak gerekmektedir. Akşam ve sabah namazlarından sonra kişinin İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa okuması gerekmektedir. Bu üç surenin her birini üçer defa okumak her şeye karşı yeter. Namazlar da okuyabileceğiniz gibi namazlardan sonra da bu üç sureyi okumayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Kaynak: Diyanet