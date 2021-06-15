Akşam namazının önemi ve faziletleri nedir? Akşam namazı hakkında hadisler

İslam dininde farz kılınmış olan beş vakit namaz, her gün gerçekleştirilen ibadetler arasında gelmektedir. Toplamda saat ve güneşin durumuna göre beş vakte ayrılmış olan namazların ikindi ve yatsı arasında üç rekat farz, iki rekat sünnet olmaz üzere 5 rekat olarak kılınır.

Akşam Namazının Önemi ve Faziletleri Nedir?

Akşam namazı, günün en son vakti olan yatsı namazından önce kılınan namazdır. Akşam namazı cemaat ile kılınabildiği gibi tek başına gerçekleştirilebilecek olan ibadetler arasındadır. Akşam namazları farzları genel olarak kısa ayetlerle icra edilir. Akşam namazının en önemli durumu kişinin akşam vaktinde yorgun olmasından sebep olması durumunda bile ibadeti terk etmeme durumu ile farklı bir şekilde değerlendirilir. Bu özelliği ile nefsin en çok yenik düştüğü vakitler arasında gelmektedir. Bu nedenle de son derece büyük önem taşımaktadır. Akşam namazı kılan kişiler için meleklerin Allah'a günahlarını affetmesi yolunda dua edildiği İslam alimleri tarafından ifade edilen en önemli konudur. Akşam namazını kılan kişilerin sofralarının bereketli olması ve bereketin artmasını sağlar. Allahu Teala, akşam namazı kılan müminlere karşı merhametlidir ve akşam namazı cennet hayatı yaşamak isteyen kişilerin Allah adını zikrederek edebi kurtuluşa bir adım daha yaklaştıkları İslam bilginlerince ve Hz. Muhammed tarafından müjdelenen faziletleri arasında gelmektedir.

Akşam Namazı Hakkında Hadisler

Hz. Muhammed (SAV) ve din alimleri akşam namazı hakkında önemli hadislerde bulunmuşlardır. Bu hadisler ile akşam namazının önemi ve fazileti vurgulanmıştır. Ünlü İslam alimlerinden Buhari, Hz. Muhammed'in özellikle akşam namazının camii de kılınmasının büyük bir fazileti olduğuna dikkat çekerek, ""Kim sabah akşam camiye gider gelirse, her gidip gelişinde Allah Taâlâ o kimseye cennetteki ikramını hazırlar" hadisini dile getirmiştir. Buhari, bir başka hadiste Hz. Muhammed'in, akşam namazının kılınışı ile ilgili olarak rekat ve farzlarının belirlendiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa: “Akşamın farzından önce (iki rekat) namaz kılınız” buyurdu" şeklinde bilgi vermiştir. Yine Buhari ve Nesai'nin derlediği hadislerde akşam namazında okunacak olan dualarla ilgili de bilgler verilmiştir; "Resulullah (sav)'ı akşam namazında et-Tur suresini okurken işittim" (Cübeyr İbnu Mut'im), "Resulullah (sav) akşam namazında Ha-mim-ed-Duhan süresini okudu" (Abdullah İbnu Utbe İbni Mes'ud)