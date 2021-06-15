Akşam namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

Kaza namazlarının nasıl kılınacağı pek çok Müslüman tarafından merak edilmektedir. Özellikle akşam namazının ne zaman ve nasıl kılınacağı, kaç rekat kılınacağı merak edilmektedir.

Akşam Namazının Farzının Kazası Ne Zaman Kılınır?

Müslümanların farz namazını mazeret gereği kaçırması durumunda kaza yapması gerekir. 5 vakit namazlardan birisi olan akşam namazda vaktinin dışında kılınabilir. Bu namaza akşam namazının farzının kazası adı verilmektedir. Akşam namazının kaza nazı kılındıktan sonra o vaktin farz namazının kazası yapılmış olunur.

Kaza namazlarının kılınma zamanı bulunmamaktadır. Akşam namazının vakti geçtikten sonra kazası istenilen bir zamanda kılınmaktadır. Fakat kaza namazlarının bazı vakitlerde kılınmamaktadır. Bu vakitler kerahet vakitleridir.

Akşam Namazının Farzının Kazası Nasıl Kılınır?

Dinimize göre kaza namazları normal farz namazları ile aynı şekilde kılınmaktadır. Fakat kaza namazlarında farklı şekilde niyet edilir. Akşam namazının farzının kazası şu şekilde kılınır:

- İlk önce '' Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım akşam namazını kılmaya'' şeklinde niyet edilir.

- Akşam namazının farzının kazasında '' Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım son akşam namazını kılmaya'' şeklinde de niyet edilebilir.

- Daha sonra 3 rekat akşam namazının farzının kazası kılınır.

- Namazın kılınış şekli de aynı akşam namazı farzı gibi olmaktadır.