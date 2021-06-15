5 vakit namazlardan birisi de akşam namazıdır. Akşam namazının kılınabilmesi için bazı duaların ve surelerin bilinmesi gerekmektedir. B nedenle akşam namazında okunan dualar son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır.

Akşam Namazı Farzında Hangi Sureler ve Dualar Okunur?

Akşam namazı Müslümanların gün içerisinde kılması farz olan beş namazdan dördüncü namazdır. Akşam namaz vakti güneşin batışı ile başlamakta ve şafağın kaybolması ile sona ermektedir.

Akşam ezanının okunmasının ardından kılınan akşam namazı 5 rekattır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekat farz kılınmaktadır. Ardından 2 rekat olan sünnet kılınmaktadır. Akşam namazının farzında okunacak birçok dua ve sureler bulunmaktadır. BU duaların ezberlenmesi ve bilinmesi akşam namazının kılınması açısından oldukça önemlidir. Akşam namazında okunması gereken dua ve sureler şunlardır:

- Akşam namazının farzının 1. rekatında ilk olarak niyet edilir. Okunacak dualar ise Sübhaneke ve Fatiha sureleridir.

- Akşam namazının farzının 2. rekatında da niyet edilir ve Fatiha, Ettahiyatu, duaları okunur.

- Akşam namazının farzının 3. rekatında tekrar niyet edilir ve Fatiha, Ettahiyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena duaları okunmaktadır.

- Akşam namazının sünnetinin 1. rekatında niyet edilir ve namazda Sübhaneke, Fatiha duaları okunur.

- Akşam namazının sünnetinin 2. rekatında niyet edilir ve Fatiha, Ettahiyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena sureleri okunmaktadır.