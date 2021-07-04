5 Vakit Namazın Vakitleri Nelerdir? 5 Vakit Namaz Ne Zaman Kılınır

Müslüman'a günde 5 vakit olarak kılınması farz olan namazın pek çok ayrıntısı vardır. Bunlardan birisi de namazın vaktidir. Yani 5 vakit namazın vakitleri ve ne zaman kılınması gerektiği konusu ayrı bir başlık altında incelenmektedir.

5 Vakit Namazın Vakitleri Nelerdir?

Müslümanlara farz olan namazlar; sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olmak üzere günde 5 vakittir. Genel hatlarıyla ve kabaca günün bu bölümlerinde kılınan farz namazlarının vakitleri daha teferruatlıdır. Bu namaz vakitlerini iyi öğrenip doğru zamanda namazları eda etmek farzdır. Çünkü aksi takdirde kılınması "mekruh zamanlarda" bu namazı kılmak gibi bir hataya düşülebilir.

Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur konusuna Diyanet İşleri Başkanlığının webdosya.diyanet.gov.tr/namaz/namazın farzları/ ilgili sayfasında ayrıntılı bilgiye erişmek mümkündür. DİB' na göre "...güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak mekruhtur..."

5 Vakit Namaz Ne Zaman Kılınır?

Farz namazlarının kılınma vakitlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Sabah namazı vakti; tan yerinin ağarması yani ikinci fecrin doğmasından başlayarak, güneşin doğuşuna kadar süren zaman dilimidir.

Öğle namazı vakti; güneşin dik açısı ile vurduğu andan ikindi namazının vaktinin girdiği ana kadar olan zaman dilimidir.

İkindi namazı vakti; öğle namazı vaktinin sona ermesinden itibaren başlamaktadır ve son vakti de güneşin batışından hemen önceki zamandır.

Akşam namazı vakti; güneşin batması ile başlar ve güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Yatsı namazı vakti; yatsı namazı akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine kadar sürer.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz