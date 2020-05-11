Namaz Ayetleri Nelerdir? Namazla İlgili Ayetler Ve Hadisler

Namaz kılmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Günde kılmamız gereken beş vakit namaz vardır.

Namaz Ayetleri Nelerdir?

Bakara Suresi 43. Ayet;

" Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle beraber rüku edin. "

Bakara Suresi 45. Ayet;

" Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a hüşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. "

Bakara Suresi 110. Ayet;

" Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. "

Namazla İlgili Ayetler ve Hadisler

Dinimizde namazın önemine vurgu yapılmıştır. Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde de namaz ile ilgili pek çok bilgi yer almaktadır. Hadis-i şeriflerde günde kaç vakit namaz olduğu ve namaz ile ilgili buyruklar yer almaktadır. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde namaz için şöyle buyurur;

" Bir mümin gün içinde zamanı geldiği zaman abdestini alır. Hüşu içinde ve rükunuda tam yaparak namazlarını kılarsa, çok büyük günah işlemedikçe bu namaz daha önce işlemiş olduğu günahlara sayılır. Bu her zaman bu şekildedir. "

" İki serinlik namazı ardından sabah namazını ve ikindi namazını kılan bir kimse cennete girer."

" Güneş doğmadan ve güneş batmadan önce namaz kılan bir kişiye cehennem ateşi uzak olacaktır. "

" İkindi namazını bırakan ve terk eden kimselerin işlemiş olduğu bütün salih ameller boşadır. "

" Cemaatle yani toplu bir şekilde kılınan namaz, tek başına namaz kılmaya göre yirmi yedi derece daha faziletlidir. "

" Namazı kim terk ederse o kişi küfre düşer. "

" Namaz kılmak günahlara kefaret sayılır. "

" Eğer bir kimse öğle namazından önce dört farzından sonra da dört rekat namaz kılarsa rabbimiz ona cehennemi haram kılar. "

" Allah tek ve birdir. Tek olanı sever. Ey Kur'an ehli kişi. Siz de vitir namazını kılınız.

" Bir kimse mescide girdiği takdirde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. "

" Kim Ramazan ayının faziletine inanıp, bu ayda teravih namazlarını eda ederse, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını affeder. "