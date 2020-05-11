Müstehap Nedir? Müstehap Ne Demek

Müslümanlıkta; farz, helal, haram, vacip, sünnet ve müstehap terimlerinin sık sık kullanıldığı görülmektedir. Bu terimlere uygun davranmak da ancak anlamlarını doğru bir şekilde öğrenmekle mümkün olmaktadır.

Müstehap Nedir?

Müstehap, kelime anlamıyla sevilen ve beğenilen manalarına çıkan dini bir terimdir. Bazı kaynaklarda müstehapla aynı manada ile “edeb ve mendub” ifadelerine de yer verildiği görülmektedir. Müstehap, efal-i mükellef olarak bildirilen davranışlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, efal-i mükellef ergenlik çağına giren her bireyin yapması ve yapmaması anlamına gelen fiiller olarak bilinmektedir. Dinin daha güzel ve verimli olmasına yardımcı olan edep ve adap kurallarına müstehap demek doğru olmaktadır.

Müstehap Ne Demek?

Müstehap, İslam’da yaygın olarak karşılaşılan bir terimdir. Bu terimin kullanıldığı yerde yapılırsa sevap ancak yapılmazsa da günah olmayan fiiller nitelendirilmektedir. Müslümanlık inancında müstahap olan eylemlerin Allah’ın hoşuna gittiğine inanılmaktadır. Bu sebeple de müstehap olarak kabul edilen eylemlerin yapılması, din büyükleri tarafından da tavsiye edilmektedir.

Hz. Muhammed’in, müstahap olan eylemleri kimi zamanda yaptığı kimi zamanda ise yapmadığı bilinmektedir. Dinimizde müstehap olarak nitelendirilen başlıca eylemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Nafile olarak sadaka dağıtmak.

- Kuşluk vakti gelince namaz kılmak.

- Sıcak aylarda öğle namazının serin bir vakitte kılınması.

- Güzel kokular sürünmek ya da güzel giysiler giymek.

- Sabah namazlarını en geç hava aydınlanana kadar kılmak.

- Yeni doğan bebeklere isimlerini yedinci gün vermek.