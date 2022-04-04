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MUŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ: Muş'ta iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Muş iftar ve sahur vakitleri

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MUŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ: Muşta iftar bu akşam saat kaçta 2022 Muş iftar ve sahur vakitleri

Muş iftar vakti, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri paylaşıldı. Peki, oruç ibadetini idrak eden Muş'ta yaşayan vatandaşlar için Muş iftar vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Muş imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler...

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Muş iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Muş'ta iftar saat kaçta? İşte, 2022 Muş Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

MUŞ'TA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Muş iftar saati 18:47 olacak.

MUŞ SAHUR KAÇTA?

Muş sahur saati 04:23 olacak.

MUŞ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Muş'ta bu akşam teravih namazı 20:06’de kılınacak.

MUŞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

 

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2705:5112:2315:5618:4520:03*
203.04.202204:2505:4912:2215:5718:4620:04
304.04.202204:2305:4812:2215:5718:4720:06
405.04.202204:2205:4612:2215:5718:4820:07
506.04.202204:2005:4512:2215:5818:4920:08
607.04.202204:1805:4312:2115:5818:4920:09
708.04.202204:1605:4212:2115:5818:5020:10
809.04.202204:1405:4012:2115:5918:5120:11
910.04.202204:1305:3912:2115:5918:5220:13
1011.04.202204:1105:3712:2015:5918:5320:14

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