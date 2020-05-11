Münezzeh Anlamı Nedir? Allah Zamandan Ve Mekandan Münezzehtir Ne Demek

Münezzeh kelimesi daha çok Allah zamandan ve mekandan münezzehtir cümle içerisinde kullanılır ve bilinir. Türk Dil Kurumu açısından birinize kelimesinin anlamı ‘Uzak tutulan, temiz’ anlamları üzerinden tabir edilmektedir.

Münezzeh Anlamı Nedir?

Kelime anlamı itibariyle münezzeh iki farklı şekilde ele alınır.

- Arı duru, temiz,

- Uzak tutulan, uzak,

Genel açıklaması olarak ise herhangi bir durumdan ayrı tutulmuş veya uzak tutulmuş duruluk şeklinde tabir edilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak münezzeh dini anlamı itibariyle Türkçede önemli bir sözcüktür.

Allah Zamandan ve Mekandan Münezzehtir Ne Demek?

Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh oluşu ile ilgili anlamı ‘Onun hiçbir şekilde zaman ve mekan üzerinden ilişkilendirilmemesi’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani zaman ve mekan mahluk, yani yaratılmış olandır. Ancak Allah ise yaratıcıdır. Bu sebepten dolayı ‘O’ yaratılmış olandan uzak, yaratılmış durumların özelliklerinden ayrılmış şekilde yani münezzehtir.

Daha detaylı açıklama ile beraber doğa, evren ve bunların içerisinde bulunan tüm etmenler mekan olarak geçer. Yani varlık ve nesnedirler. Aynı şekilde zaman ise tüm bu hareketliliğin birimsel olarak tabiri şeklinde ifade edilir. Netice olarak tüm bu mahluklar yaratılmış olandır. Bütün bu nesne ve varlıkları yaratan ise Allah'tır.

Bu sebepten dolayı Allah zamandan ve mekandan münezzehtir denir. Yani kendi yarattıklarından tamamen ayrılmış ve onların üstünde ya da ötesindedir şeklinde tabir etmek mümkün. O yüzden Allah her çeşit zaman ve mekan kayıtlarından uzaktır. Uzak olandır. İfade etmek için ise bu cümle ne kullanılır.