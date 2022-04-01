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Muğla teravih namazı saat kaçta? 2022 Muğla teravih vakitleri

#Teravih#Muğla Teravih#Teravih Saat
Muğla teravih namazı saat kaçta 2022 Muğla teravih vakitleri

Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylardan 'Ramazan' bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bir yandan da teravih vakitlerini araştırıyor. Peki, Muğla teravih namazı saat kaçta? İşte 2022 Muğla teravih vakitleri

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazı saatleri vatandaşların önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bulundukları şehirlerdeki teravih namazı saatleri sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı teravih namazı vakitlerini inceliyor. Peki, Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla'da ilk teravih saat kaçta kılınacak?

MUĞLA TERAVİH VAKİTLERİ

GünTarihYatsı (Teravih)
102.04.202220:53*
203.04.202220:54
304.04.202220:55
405.04.202220:56
506.04.202220:57
607.04.202220:58
708.04.202220:59
809.04.202221:00
910.04.202221:02
1011.04.202221:03

MUĞLA 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:2219:3620:53*
203.04.202205:2119:3720:54
304.04.202205:1919:3820:55
405.04.202205:1719:3920:56
506.04.202205:1619:4020:57
607.04.202205:1419:4120:58
708.04.202205:1219:4220:59
809.04.202205:1119:4321:00
910.04.202205:0919:4321:02
1011.04.202205:0719:4421:03

Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).
Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).
Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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#Teravih#Muğla Teravih#Teravih Saat

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