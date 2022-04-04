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MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Muğla'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Muğla iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan#Muğla İftar Saati#Muğla Sahur Vakti
MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Muğlada iftar bu akşam saat kaçta 2022 Muğla iftar ve sahur vakitleri

Muğla'da iftar ve sahur saat kaçta sorusu kentte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Muğla Ramazan İmsakiyesi üzerinden kentlerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Muğla'da iftar saat kaçta açılacak ve Muğla iftar saati önümüzdeki günlerde hangi saatlerde devam edecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Muğla iftar ve sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

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Muğla iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Muğla sahur, imsak, iftar saatleri

MUĞLA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Muğla iftar saati 19:38 olacak.

MUĞLA SAHUR SAAT KAÇTA?

Muğla sahur saati 05:21 olacak.

MUĞLA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Muğla’de bu akşam teravih namazı 20:55’de kılınacak.

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:2219:3620:53*
203.04.202205:2119:3720:54
304.04.202205:1919:3820:55
405.04.202205:1719:3920:56
506.04.202205:1619:4020:57
607.04.202205:1419:4120:58
708.04.202205:1219:4220:59
809.04.202205:1119:4321:00
910.04.202205:0919:4321:02
1011.04.202205:0719:4421:03

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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#Ramazan#Muğla İftar Saati#Muğla Sahur Vakti

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