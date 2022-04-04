MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Muğla'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Muğla iftar ve sahur vakitleri

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Muğla iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Muğla sahur, imsak, iftar saatleri

MUĞLA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Muğla iftar saati 19:38 olacak.

MUĞLA SAHUR SAAT KAÇTA?

Muğla sahur saati 05:21 olacak.

MUĞLA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Muğla’de bu akşam teravih namazı 20:55’de kılınacak.

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:22 19:36 20:53* 2 03.04.2022 05:21 19:37 20:54 3 04.04.2022 05:19 19:38 20:55 4 05.04.2022 05:17 19:39 20:56 5 06.04.2022 05:16 19:40 20:57 6 07.04.2022 05:14 19:41 20:58 7 08.04.2022 05:12 19:42 20:59 8 09.04.2022 05:11 19:43 21:00 9 10.04.2022 05:09 19:43 21:02 10 11.04.2022 05:07 19:44 21:03

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN