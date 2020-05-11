Muavvizeteyn Nedir? Muavvizeteyn Sureleri Nelerdir?

Muavvizeteyn kelime anlamı itibari ile iki koruyucu anlamına gelmektedir. İçerisinde iki farklı sure barındırır.

Muavvizeteyn Nedir?

İki koruyucu anlamına gelen Muavvizeteyn Kuran'ın Felak ve Nas sureleridir. Sonradan İhlas suresi de bunlara eklenmiştir. Kuran'ın son üç suresi Felak, Nas ve İhlas sureleridir. Bunlara Muavvizeteyn (koruyucu) denmektedir.

İhlas suresi içerisinde Allah anlatılmaktadır. Bunun yanında Felak ve Nas sureleri içerisinde ise; yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin ve insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldayan cinlerin kötülüklerinden kişilerin Allah'a sığınması tavsiye edilmesi anlatılmaktadır.

Muavvizeteyn Sureleri Nelerdir?

Muavvizeteyn sureleri 2 tane olmakla birlikte sonradan eklenen bir sure ile 3 tanedir. Bunlar Felak, Nas ve İhlas sureleridir. Bu sureler içerisinde farklı anlamlar barındırmaktadır. İhlas suresinde Allah anlatılır iken Felak ve Nas suresinde, büyücülerden, kötü düşüncelere sahip insanlardan, yaratıklardan dolayı kulların Allah'a sığınması tavsiye edilmektedir.

Akşam ve sabah vakitlerinde İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması Peygamberimiz tarafından kişilerin her türlü kötülüklerden korunması olarak nitelendirilir. Bunun dışında Peygamberimiz her namazdan sonra Muavvizeteyn ayetlerinin okunmasını tavsiye etmiştir.

Muavvizeteyn surelerinin birçok hikmeti de bulunmaktadır. Devamlı okuyan kişiler ise cin ve şeytani zararlardan korunmaktadır. Ayrıca Muavvizeteyn dualarını devamlı okuyan kişileri tesir ve büyüye karşı da devamlı korumaktadır. Bunlar dışında kişilerin veya etrafındaki insanların hastalanması durumunda da Felak ve Nas surelerinin Allah'a şifa bulmak için okunduğu da bilinir.

Kuran'ın son üç suresi olan Muavvizeteyn duaları önemli ve koruyucu dualardır. Allah tarafından gönderilmiş koruyucu bir kalkan olmaktadır.

Muavvizeteyn surelerinin birçok fazileti bulunur. Felak ve Nas sureleri devamlı okunduğunda cin ve şeytani şeylerden kişilere zarar gelmez. Kişiler bu iki sureyi devamlı okur ise Allah onları Ahirette faydalandırır. Bunlar dışında Felak suresini sürekli ve devamlı okuyan kişilere Allah kolay yerden rızk nasip etmektedir. Ayrıca Allah insanların kötülüklerinden ve her türlü şerden korur.