Hristiyanlık dininde yeni doğan bir çocuğun kutsal su ile vaftiz edilmesi gerekir. Bu işlemin temeli İsa Mesih gelmektedir. Mesih kelimesinin kökeni de el içinde olan su ile vücuda su sürülmesi olan mesh kelimesinden gelmektedir. Yani Mesih kutsal su denilmektedir İnanışlara göre bu su hazreti İsa ile ilişkilendirilmektedir.

Mesih Nedir ve Kimdir?

Mesih kelimesinin kökeni İbraniceden gelmektedir. Ve anlam olarak bu kelime kutsal yağ ile okşanmış anlamlarında kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde İsa peygamber ile Mesih kavramı eş anlamlı da olabilmektedir. Hazreti İsa ilk kez Roma topraklarında Hristiyanlık dinini anlatmaya başladığında pek çok birey tarafından karşı durulmuştu. Bu durumun temel nedeni ise hazreti İsa’nın yeni bir din ortaya koyması bireyleri korkulmaya başlamıştır.

Sonrasında İsa peygamber insanları ilah inancına götürmek için bazı mucizeler göstermiştir. Tabi bu durum birçok kişi tarafından büyü olarak görülmüştür. Hristiyanlık oldukça geniş bir coğrafya yayılması ise hazreti ise ve havarilerinin çarmıha gerilmesi ile olmaktadır. Bu süreden sonra artık dünyaya gelen her bir çocuk günahkâr sayılmaktadır.

Çocuklarının günahlarından temizlenmesi oldukça önemli olmaktadır. Bunun için de doğar doğmaz kutsal su ile vaftiz edilme töreni başlar. Bu tören için bir vaftiz babası ve bir papa veya Hristiyanlık din görevlisi gereklidir. Çocuğun vaftiz edilir iken yıkandığı kutsal suya ise meshin suyu denmektedir. Yani bu su hazreti İsa’nın yani Mesih suyu olarak adlandırılır.