Mesh Nedir? Mesh Etmek Ne Demek? Mest Üzerine Mesh Nasıl Yapılır Ve Şartları Nelerdir

Mesh fıkıhta yeri olan bir terimdir. Bir anlamda hükmi temizlik işlemidir. Abdestte elin ıslak olması ile sargı, mest ya da bir uzuv üzerinde gezdirilmesi ile ve teyemmümde ise kollar ve yüzün toprak sürülerek temizlendiği bir çeşit sembolik temizlemedir.

Mesh Nedir?

Mesh kelime anlamı olarak bir şeyin üstünde eli gezdirmek veya bir şeyi el ile silmek anlamına gelir. Abdest alırken kulaklar, baş ve boyun mesh edilir ve bu abdestin asli hükümlerinden biridir. Sargı ve mest üzerine mesh yapmak ise yıkama işleminin yerine geçen bir işlemdir.

Mesh Etmek Ne Demektir?

Mesh etmek bir şeyin üstünde elin gezdirilmesi işlemidir. Bir şeyi el ile silmek mesh etmek demektir. İslami bir terim olan mesh etmek abdest alma sırasında yerine getirilen bir temizlik işlemidir. Elin ıslaklığının abdest sırasında kulaklar, baş ve boyun bölgesine sürülmesine mesh etmek denilir. Mest üzerine ve sargı üzerine de abdest alma sırasında mesh etme işlemi uygulanmaktadır.

Mest Üzerine Mesh Nasıl Yapılır ve Şartları Nelerdir?

İslam dini için Allah ibadetlerde bazı kolaylıklar sunmuştur. Bu sebep ile ayaklara mesh giyilmesi ile abdest işlemi kolaylaşmıştır. Abdest sırasında ayaklara giyilmiş olan mest abdest için çıkarılmadan onun üzerinden ayak mesh edilerek abdestin alınmış olmasını sağlar. Elbette mesh üzerine mesh etmenin belirli başlı şartı bulunmaktadır.

Mest deri ve deriye benzeyen maddelerden oluşan ve ayaklara ayakkabı gibi giyebilmek amacı ile yapılmış olan, ayağı topuklarıyla beraber örteni su geçirmeyen, dik durabilen ayakkabı çeşitlerinden biridir. Ayakları örten potin, çizme, boğazlı terlikler, dayanıklı çoraplar ve benzerleri de Hanefilerde mest hükmündedirler. Devamlı olarak yerle temasta bulunan ayakkabılar ya da çizmeler için sadece üst bölümün mesh edilmesi yeterli olmayıp altınında mesh edilip, pis olan maddelerden arındırılması gerekir.

Abdest alma sırasında mest üzerine bir elin üç parmağı kadar olacak yerler bir defa elin ıslaklığı ile mesh edilmesi yeterli olur ve bu işlem gerekli olan bir işlemdir. Bu nedenle mestin abdestli olma halinde giyilmesi, mestin ayakta bulunan tüm abdest bölgesini kaplaması ve sağlam dayanıklı bir maddeden yapılmış olmasını gerektirir.

Abdesti normal şartlarda bozan her bir durum met üzerine mesh etme yolu ile alınmış olan abdesti de aynı şekilde bozar. Üzerine mesh edilmiş olan meshin ayaktan çıkarılması ya da çıkması, mest içine giren su miktarının ayağın yarısını ıslatacak kadar olması ve mesh süresinin sona ermesi de meshi bozar.

Mesh üzerine mesh yapmanın süresi yolcu olmayan kimseler için 24 saat, yolcu olan kimseler için 72 saattir. Bu süre mestin abdest alındıktan sonra giyilmesinin ardından abdesti ilk bozan durumdan başlar. Bu süre solduğu taksirde ayaklar su ile yıkanır ve abdest alınır ve gerekirse tekrar mesh giyilir. Bunun dışında ayakların su ile yıkanması suretiyle abdest almış olan kişinin bu abdesti devam etmiş olduğu zaman boyunca meshlerin çıkarılıp tekrar giyilmesi abdesti bozmaz. Mestlerin üzerine mesh ederek abdest alınmış olup, ayaklarından meshi çıkarak kişi ise sadece ayaklarını yıkaması ile abdest ancak tamamlanır. Mest üstünü mesh ederek alınan abdest kişiye kolaylık sağlar. Özellikle yaşlı olan kimseler bu şekilde abdest alırlar.