Mescid-İ Nebevi Nedir Ve Nerededir? Mescidi Nebi'nin Faziletleri Nelerdir

Mescid-i Nebevi, İslam tarihinin en önemli olaylarından biri sayılan Hicret sonrasında inşa edilmiştir. Bu ibadet yeri, bizzat Hz. Muhammed tarafından yaptırıldığı için de İslam alemi açısından oldukça önem arz etmektedir.

Mescid-i Nebevi Nedir ve Nerededir?

Nebevi sözcüğünün anlamı peygambere ait olmak demektir. Bu sebeple Mescid-i Nebevi aynı zamanda Peygamber Mescidi olarak da anılmaktadır. Bu mescit, Hz. Muhammed ve arkadaşları tarafından Medine’de yapılmıştır. Resulü Ekrem’in kabri de buraya gömülmüştür. Hz. Muhammed’in yanı sıra, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in de kabirleri burada yer almaktadır. Tarihsel ve dini kaynaklarda Mescid-i Nebevi’nin yapımına 622 yılında başlanmış ve bundan bir sene sonra da inşaatın yapımı tamamlanmıştır.

Mescit, ilk kez inşa edildiğinde günümüzdeki halinden çok daha basit bir yapıya sahipti. Bu kapsamda, inşaat esnasında hurma kütükleri kullanılarak kolonlar, dallar kullanılarak çatı ve taşlar kullanılarak da duvarlar yapılmıştır. Mescid-i Nebevi’nin bu dönemindeki yapımında minber ve mihrap kısımlarına yer verilmemiştir. Minber bulunmadığı için de Hz. Muhammed’in Cuma konuşmasını bir kütük üzerinde yaptığı bilinmektedir. Mescid-i Nebevi, 654 yılında bir deprem ve yangın atlatmıştır. Bu yapı sonrasında; Emevi, Abbasi, Memlük ve Osmanlı Devletleri tarafından yeniden yapılmıştır. Mesci-i Nebevi günümüzde avlu da dahil toplamda 400.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri Hücre-i Saadet bölümünde yer almaktadır. Bu bölüm, Mescid-i Nebevi yapılırken Hz. Muhammed ve ailesi için iki odalık bir yer olarak ayrılmıştır. Sonrasında 9 odaya ayrılan Hücre-i Saadet’e sonrasında bu din büyükleri defnedilmiştir. Hücre-i Saadet’te dördüncü bir oda boş olarak bulunmaktadır. Bura’ya da Hz. İsa’nın dünyaya tekrar gelip, Deccal’i öldürdükten sonra defnedileceği rivayet edilmektedir. Mescid-i Nebevi’nin bu bölümü, Osmanlı padişahı, 2. Mahmud döneminde tamir edilmiştir. Bunun yanı sıra, üzerine bir kubbe inşa edilmiş, bunun üzerine kurşun dökülmüş ve yeşile boyanmıştır. Bu kubbe “Kubbe-i Hadra” olarak isimlendirilmiştir.

Mescidi Nebi’nin Faziletleri Nelerdir?

Mescidi Nebi, Mescid-i Nebevi’nin Müslümanlar tarafından kullanılan diğer bir ismidir. Burası, Hz. Muhammed’in huzuruna çıkmak isteyenlerin hac ve umre sırasında da gittiği başlıca alanlardır. Hz. Muhammed’in bazı hadislerinde Mescid-i Nebevi’de yapılan ibadetlerin bazı faziletlere sahip olduğu anlatılmaktadır. Bu bağlamda; Mescid-i Haram, Mescidi Nebi ve Mescid-i Aksa’da kılınan bir namazın diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha hayırlı olduğu söylenmiştir.

Hz. Muhammed’in bir başka hadisinde ise onu vefatından sonra ziyaret edenlerin, yaşarken ziyaret etmekle aynı işi yaptığı vurgulanmaktadır. Bu sebeple de Medine topraklarına giden tüm Müslümanlar Mescidi Nebi’ye gitmeye oldukça özen göstermektedir. Hac ziyaretinde bulunan Müslümanların hac ibadetinden önce ya da sonra Mescidi Nebi’yi ziyaret etmesi caizdir. Ancak, genellikle hac ibadeti yapıldıktan sonra Hz. Muhammed’in huzuruna çıkılması uygun görülmektedir.

Mescid-i Nebevi’de Ravza-i Mutahhara olarak isimlendirilen bir kısım yer almaktadır. Hücre-i Saadet ve Minber arasında kalan bu bölüm bazı hadislerde dile getirilmiştir. Bu bağlamda, Ravza-i Mutahhara için cennetten bir kısım benzetmesi yapıldığı görülmektedir. Zaten burası aynı zamanda Riyazul Cenne olarak anılmaktadır. Bu benzetme de Mescid-i Nebi’nin kabul edilen faziletlerinden biri olarak gösterilmektedir.