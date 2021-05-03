Mehdi Nedir Ve Kimdir? Mehdinin Alametleri Ve Özellikleri

Kuranı kerim ve hazreti Muhammet’in aktarmaları ile birlikte kıyamet gününe yakın ortaya çıkan bazı durumlar anlatılmıştır. Bu kıyamet alametlerinin birçoğunun ortaya çıkaracak belirgin bir hale gelmesi, hazreti mehdinin de geleceğine işaret olmuştur.

Mehdi Nedir ve Kimdir?



Mehdi kıyamet gününe doğru ortaya çıkacak olan ve tüm iman eden bireyleri hidayete erdirecek kişi olarak kabul edilmektedir. Bugün pek çok kişi hazreti mehdinin yakın zamanda ortay acıkacağını düşünmektedir. Bunun temel nedeni kıyamet alametleri ile alakalı olmaktadır. Kıyamet alametleri kuranı kerimde geçen ve peygamberin aktardıkları şu şekildedir. İlk olarak birçok ev üst üste oturacak ve birlikte yaşayacaklar.

Yalan ve sahtecilik hat safhaya çıkacak. Deccal dünyanın her yerine egemen olacak ve tüm insanları kötülüğe yükleyecektir. Kuran ayetleri inkâr edilecek ve birçok kötü niyetli, kişiler türeyecektir. Ve son olarak iman eden insanlar için dünyaya mehdi gelecektir. Hazreti mehdi dünyaya gelmek ve Mezopotamya da kâfirler ile savaşacaktır.

Bu savaşın yenilmesi ile birlikte bir süre sonra kıyamet kopacaktır. Bu süre içinde Müslümanlar hidayete erecek ve oldukça ferah bir yaşam sürecektir. Üstelik dünyanın genelinde bir barış süreci hâkim sürecektir. Devamında kıyametin kopması ile birlikte göğün katmanlarında olan Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve hazreti mehdi ile birlikte inanları toplayacaktır.

Hazreti Mehdi deccalı yendikten sonra dünya üzerinde tüm İslam ile doğru yolu bulmuş ve Allah iman eden bireylerin canını oldukça kısa bir süre de ve gayet normal bir şekilde alacaktır. Sonrasında ise kıyamet kopacak ve geriye kalan tüm insanlar acılar içinde ölçektir. Kısaca ayet ve hadisler doğrultusunda hazreti mehdi ile birlikte oldukça farklı bir dönem de girilmiş olacaktır.

Mehdinin Alametleri ve Özellikleri Nedir?

Hazreti Muhammet tarafında bizzat müjdelenmiş olan mehdi kıyamet günün yakın dünyaya gelmektir. Tabi ki birçok kişi tarafından nasıl anlaşılacağı ve mehdinin özellikleri önemli olmaktadır. İlk olarak mehdi kıyamet gününe yakın gelecektir ve tekrar dünyaya barış ve adalet duygusunu yayacaktır. Tabi ki bu süreç içinde yecüc ve mecüc canlıları serbest kalacaktır.

Hazreti Süleyman ve zülkarneyn tarafında ününe bir set örülerek hapsedilen bu canlılar oldukça küçük canlılar ve oldukça tehlikeli olmaktadır. Bu canlıların serbest kalması ile deccal de savaşmaya başlayacaklardır. Hazreti mehdi altın ile gelerek yeni bir ordu kuracaktır. Bu ordu Müslümanlarına yanında yer alacak ve bu yecüc ve mecüc canlıları ile Mücadele edecektir.

Hazreti mehdinin oldukça güzel bir yüzü ve alnına doğru bir iz olduğu belirtilmiştir. Orduları ile tüm kötülükleri yenen mehdi dünyada huzuru ve adalet çağını getirir. Bazı rivayetlere göre ise hazreti mehdi ile hazreti İsa yeryüzünde buluşacak ve İslam’ı tüm dünyaya tekrar yayacaktır. Hazreti mehdi gelmeden önce dünyada çok büyük bir karmaşa bulunacaktır.

Bu karmaşa arasında birçok insanın da hayatını kaybedeceği bilinmektedir. Mehdinin özellikleri hazreti Muhammet tarafından Araplardan ve muhammestin soyundan gelecektir. Açık alınlı ve ince burunlu bir birey olması ile binecektir. Tam yedi sene boyunca dünyaya hüküm sürecektir. Hazreti Muhammet hazreti mehdiyi duyan bireyin ne olursa olsun onun safına geçmesi gerektiğini bildirmektedir.