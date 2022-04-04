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MARDİN VE BATMAN İFTAR VAKTİ: 2022 İmsakiye Batman ve Mardin sahur-iftar saati

#Mardin İmsakiye#Batman İmsakiye#Ramazan
MARDİN VE BATMAN İFTAR VAKTİ: 2022 İmsakiye Batman ve Mardin sahur-iftar saati

Batman ve Mardin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Batman'da bugün iftar saat 18.48'de yapılacak. Mardin'de ise iftar saati 18.49 olacak. İşte Mardin ve Batman'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Mardin ve Batman imsakiye bilgileri

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Mardin ve Batman iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Mardin iftar saatleri ve Batman iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Batman ve Mardin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Batman ve Mardin için iftar saatleri bilgileri

MARDİN İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:3318:4720:04*
203.04.202204:3118:4820:05
304.04.202204:2918:4920:06
405.04.202204:2818:4920:07
506.04.202204:2618:5020:08
607.04.202204:2418:5120:09
708.04.202204:2318:5220:10
809.04.202204:2118:5320:11
910.04.202204:1918:5420:12
1011.04.202204:1718:5520:13
1112.04.202204:1618:5620:15
1213.04.202204:1418:5720:16
1314.04.202204:1218:5820:17
1415.04.202204:1118:5820:18
1516.04.202204:0918:5920:19

BATMAN İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:3018:4620:03*
203.04.202204:2818:4720:04
304.04.202204:2718:4820:05
405.04.202204:2518:4820:06
506.04.202204:2318:4920:08
607.04.202204:2218:5020:09
708.04.202204:2018:5120:10
809.04.202204:1818:5220:11
910.04.202204:1618:5320:12
1011.04.202204:1518:5420:13
1112.04.202204:1318:5520:14
1213.04.202204:1118:5620:16
1314.04.202204:0918:5720:17
1415.04.202204:0818:5820:18
1516.04.202204:0618:5920:19

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