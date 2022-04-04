MARDİN VE BATMAN İFTAR VAKTİ: 2022 İmsakiye Batman ve Mardin sahur-iftar saati

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Mardin ve Batman iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Mardin iftar saatleri ve Batman iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Batman ve Mardin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Batman ve Mardin için iftar saatleri bilgileri

MARDİN İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:33 18:47 20:04* 2 03.04.2022 04:31 18:48 20:05 3 04.04.2022 04:29 18:49 20:06 4 05.04.2022 04:28 18:49 20:07 5 06.04.2022 04:26 18:50 20:08 6 07.04.2022 04:24 18:51 20:09 7 08.04.2022 04:23 18:52 20:10 8 09.04.2022 04:21 18:53 20:11 9 10.04.2022 04:19 18:54 20:12 10 11.04.2022 04:17 18:55 20:13 11 12.04.2022 04:16 18:56 20:15 12 13.04.2022 04:14 18:57 20:16 13 14.04.2022 04:12 18:58 20:17 14 15.04.2022 04:11 18:58 20:18 15 16.04.2022 04:09 18:59 20:19

BATMAN İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:30 18:46 20:03* 2 03.04.2022 04:28 18:47 20:04 3 04.04.2022 04:27 18:48 20:05 4 05.04.2022 04:25 18:48 20:06 5 06.04.2022 04:23 18:49 20:08 6 07.04.2022 04:22 18:50 20:09 7 08.04.2022 04:20 18:51 20:10 8 09.04.2022 04:18 18:52 20:11 9 10.04.2022 04:16 18:53 20:12 10 11.04.2022 04:15 18:54 20:13 11 12.04.2022 04:13 18:55 20:14 12 13.04.2022 04:11 18:56 20:16 13 14.04.2022 04:09 18:57 20:17 14 15.04.2022 04:08 18:58 20:18 15 16.04.2022 04:06 18:59 20:19

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