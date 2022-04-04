MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Manisa'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Manisa iftar ve sahur vakitleri

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Manisa iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Manisa sahur, imsak, iftar saatleri

MANİSA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Manisa iftar saati 19:43 olacak.

MANİSA SAHUR SAAT KAÇTA?

Manisa sahur saati 05:20 olacak.

MANİSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Manisa’da bu akşam teravih namazı 21:02’da kılınacak.

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:23 19:41 20:59* 2 03.04.2022 05:22 19:42 21:00 3 04.04.2022 05:20 19:43 21:02 4 05.04.2022 05:18 19:44 21:03 5 06.04.2022 05:16 19:45 21:04 6 07.04.2022 05:15 19:46 21:05 7 08.04.2022 05:13 19:47 21:06 8 09.04.2022 05:11 19:48 21:07 9 10.04.2022 05:09 19:48 21:09 10 11.04.2022 05:07 19:49 21:10

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN