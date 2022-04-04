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MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Manisa'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Manisa iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan#Manisa Sahur Vakti#Manisa İftar Saati
MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Manisada iftar bu akşam saat kaçta 2022 Manisa iftar ve sahur vakitleri

Manisa'da iftar ve sahur saat kaçta sorusu kentte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Manisa Ramazan İmsakiyesi üzerinden kentlerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Manisa'da iftar saat kaçta açılacak ve Manisa iftar saati önümüzdeki günlerde hangi saatlerde devam edecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Manisa iftar ve sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

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Manisa iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Manisa sahur, imsak, iftar saatleri

MANİSA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Manisa iftar saati 19:43 olacak.

MANİSA SAHUR SAAT KAÇTA?

Manisa sahur saati 05:20 olacak.

MANİSA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Manisa’da bu akşam teravih namazı 21:02’da kılınacak.

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:2319:4120:59*
203.04.202205:2219:4221:00
304.04.202205:2019:4321:02
405.04.202205:1819:4421:03
506.04.202205:1619:4521:04
607.04.202205:1519:4621:05
708.04.202205:1319:4721:06
809.04.202205:1119:4821:07
910.04.202205:0919:4821:09
1011.04.202205:0719:4921:10

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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#Ramazan#Manisa Sahur Vakti#Manisa İftar Saati

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