Manifesto Nedir? Manifesto Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Bu kelime ile eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: Bildiri ve deklarasyon.

Manifesto Nedir?

Manifesto yeni bir oluşumun ya da yeni açılmış bir kurumun kurallarının açıklandığı beyanname anlamına gelir. Bu beyannameleri yazarken belli başlı kurallara dikkat etmek gerekir. Örneğin günümüzde yayımlanan çoğu manifesto tek sayfadır. Bunun nedeni okura doğrudan seslenmek ve kuralları özet geçmektir. Çünkü manifestolar, içeriğe dair ipuçları taşır. Bu yüzden kısa ve öz olması gerekir.

Genellikle ilk sayısını çıkarılan dergilerin ve yeni kurulmuş sanat akımlarının da manifestosu olur. Örneğin ikinci dünya savaşının sona ermesinden sonra kurulan dadaizm akımının temsilcileri, 1918 yılında bir manifesto yayımlamıştır. Dada manifestosu adı altında yayımlanan tek sayfalık beyanatta sanat akımının genel özellikleri, kuralları ve ilkeleri açıklanmıştır.

Manifesto Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre manifesto kelimesi üç farklı anlama gelir. Bunlardan ilki gerçek, ikincisi mecaz ve üçüncüsü terim anlamdır.

1- Anlam - (Gerçek)

Bir konu, olay ya da oluşum hakkında bilgiler veren yazılı beyanat.

Örnek Cümle:

''Önümüzdeki ay ilk sayısını çıkaracakları derginin manifestosunu yazacaklar.''

2- Anlam: - (Terim)

Taşıma gemilerinin taşıdıkları malları ve malları teslim ettikleri limanları gösteren resmi belge.

Örnek Cümle:

''Kaptan manifestoyu imzalamadan önce gemiden çıkış yaptı.''

3- Anlam: - (Mecaz)

Bir kişinin aldığı yeni ve radikal kararlar.

Örnek Cümle:

"'Bundan sonra manifestom bu: Kimseye asla güvenme.''

Kaynak: İslam Ansiklopedisi

Diyanet.gov.tr