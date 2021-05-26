Manifesto Nedir? Manifesto Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı
Latince kökenli bir sözcük olan manifesto kelimesinin özgün hali ''manifeste'' şeklinde yazılır. Antik Roma döneminden beri kullanılan bu sözcük, o dönem kralın yazılı ve sözlü beyanatları anlamına geliyordu. Günümüzde ise bu sözcük sanat ve politika gibi farklı alanlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. TDK'ya göre manifestonun tanımı ve sözlük anlamı nedir? Örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.
Bu kelime ile eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: Bildiri ve deklarasyon.
Manifesto Nedir?
Manifesto yeni bir oluşumun ya da yeni açılmış bir kurumun kurallarının açıklandığı beyanname anlamına gelir. Bu beyannameleri yazarken belli başlı kurallara dikkat etmek gerekir. Örneğin günümüzde yayımlanan çoğu manifesto tek sayfadır. Bunun nedeni okura doğrudan seslenmek ve kuralları özet geçmektir. Çünkü manifestolar, içeriğe dair ipuçları taşır. Bu yüzden kısa ve öz olması gerekir.
Genellikle ilk sayısını çıkarılan dergilerin ve yeni kurulmuş sanat akımlarının da manifestosu olur. Örneğin ikinci dünya savaşının sona ermesinden sonra kurulan dadaizm akımının temsilcileri, 1918 yılında bir manifesto yayımlamıştır. Dada manifestosu adı altında yayımlanan tek sayfalık beyanatta sanat akımının genel özellikleri, kuralları ve ilkeleri açıklanmıştır.
Manifesto Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı
TDK'ya göre manifesto kelimesi üç farklı anlama gelir. Bunlardan ilki gerçek, ikincisi mecaz ve üçüncüsü terim anlamdır.
1- Anlam - (Gerçek)
Bir konu, olay ya da oluşum hakkında bilgiler veren yazılı beyanat.
Örnek Cümle:
''Önümüzdeki ay ilk sayısını çıkaracakları derginin manifestosunu yazacaklar.''
2- Anlam: - (Terim)
Taşıma gemilerinin taşıdıkları malları ve malları teslim ettikleri limanları gösteren resmi belge.
Örnek Cümle:
''Kaptan manifestoyu imzalamadan önce gemiden çıkış yaptı.''
3- Anlam: - (Mecaz)
Bir kişinin aldığı yeni ve radikal kararlar.
Örnek Cümle:
"'Bundan sonra manifestom bu: Kimseye asla güvenme.''
Kaynak: İslam Ansiklopedisi
Diyanet.gov.tr