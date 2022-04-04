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Malatya Elazığ ve Adıyaman'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri

#Ramazan#İftar
Malatya Elazığ ve Adıyamanda iftar saat kaçta Akşam ezanı ne zaman okunacak İşte 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri

Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce vatandaş, akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak?

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Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, Malatya, Elazığ ve Adıyaman sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet'te yer alan bilgilere göre araştırma yapan vatandaşlar, bu kapsamdaki sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 4 Nisan 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ ve sahur saatleri...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Malatya'nın iftar saati bugün 18:59 olarak açıklandı. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacak.

Elazığ'da ise iftarlar 18:56'daki akşam ezanının ardından açılacak.

Adıyaman'da iftar vakti de 18:59 olarak ilan edildi.

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN (SAHUR)

Malatya'da imsak vakti 04:35 olarak açıklandı.

Elazığ'da ise 04:31 olarak ilan edildi.

Adıyaman'da imsak, 04:37'de girecek. Vatandaşlar bu saate kadar oruçlarına niyet edebilir.

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MALATYA 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:4006:0412:3516:0918:5720:15*
203.04.202204:3906:0212:3516:0918:5820:16
304.04.202204:3706:0112:3516:1018:5920:17
405.04.202204:3505:5912:3516:1019:0020:19
506.04.202204:3305:5812:3416:1019:0120:20
607.04.202204:3205:5612:3416:1119:0220:21
708.04.202204:3005:5512:3416:1119:0320:22
809.04.202204:2805:5312:3316:1119:0420:23
910.04.202204:2605:5212:3316:1119:0520:24
1011.04.202204:2505:5012:3316:1219:0620:26

ADIYAMAN 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:4206:0412:3616:0918:5720:14*
203.04.202204:4006:0312:3516:0918:5820:15
304.04.202204:3806:0112:3516:1018:5920:16
405.04.202204:3706:0012:3516:1019:0020:18
506.04.202204:3505:5812:3416:1019:0120:19
607.04.202204:3305:5712:3416:1119:0220:20
708.04.202204:3105:5512:3416:1119:0220:21
809.04.202204:3005:5412:3416:1119:0320:22
910.04.202204:2805:5312:3316:1119:0420:23
1011.04.202204:2605:5112:3316:1219:0520:24

ELAZIĞ 10 GÜNLÜK İMSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:3606:0012:3216:0618:5420:12*
203.04.202204:3405:5912:3216:0618:5520:13
304.04.202204:3305:5712:3116:0618:5620:15
405.04.202204:3105:5512:3116:0718:5720:16
506.04.202204:2905:5412:3116:0718:5820:17
607.04.202204:2705:5212:3016:0718:5920:18
708.04.202204:2605:5112:3016:0718:5920:19
809.04.202204:2405:4912:3016:0819:0020:20
910.04.202204:2205:4812:3016:0819:0120:22
1011.04.202204:2005:4612:2916:0819:0220:23

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

TÜM İLLERİN BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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