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Lazere gitmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Lazere Gitmek Orucu Bozar Mı#Lazere Gidince Oruç Bozulur Mu#Lazer
Lazere gitmek orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Lazere gitmek orucu bozar mı sorusu, konu hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Epilasyon yaptırarak istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerinde olumsuz etki yaratıp yaratmayacağını merak ediyor. Peki, Lazere gitmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları

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Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla oruç ibadetini gerçekleştirmek zorunda olan ve aynı zamanda lazer epilasyon seansları da devam eden pek çok kişi, Ramazanda oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı sorusuna dini bir yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruçluyken lazer epilasyon yapılıp yapılamaması hakkındaki görüşü

 

LAZERE GİTMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı lazer epilasyon hakkında şu ifadelere yer verdi;

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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