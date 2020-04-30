La İlahe İllallah Ne Demek? La İlahe İllallah Fazileti Ve Türkçe Anlamı

La ilahe illallah cümlesi ‘Allah'tan başka ilah yoktur’ anlamına gelir. Bu konuda peygamber Efendimiz ‘Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlik ile, La ilahe illallah diyendir’ diye buyurmuştur. Bu sebepten dolayı farklı cümleler karşısında karşılık olarak pek çok kişi bu cümleyi gündelik yaşamda sıkça kullanır.

La İlahe İllallah Ne Demek?

La ilahe illallah kelimesini genel tanımı ile ele almak gerekirse ‘Allah'tan başka bir ilah yoktur, Muhammed, Allah'ın resulü ve elçisidir’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Arapça kökenli bir cümle olarak öne çıkan bu yapı, Türkçesi içerisinde de çok fazla kullanılır. Özellikle İslam inancı açısından en özlü ve en veciz ifadeleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Bu söz ile beraber kişi Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğuna inandığını gösterir.

Aynı zamanda bu cümlenin gerçek anlamına inanan kişi ya da kişiler, Hz. Muhammed (S.A.V.)’'e indirilen Kur'an'ı Kerime ve O’nun ihtiva ettiği tüm hükümlere inandığını göstermektedir. Böylece tüm derin kalbi ile yüksek inanç sağlayan insanlar, İslam'ın tüm esaslarını kabul etmiş ve buna gönülden inanmış olurlar.

La İlahe İllallah Fazileti ve Türkçe Anlamı

La ilahe illallah cümlesinin Türkçe anlamı ‘Allah'tan başka ilah yoktur.’ anlamına gelmektedir. Tüm Müslümanlar buna gönülden ve büyük bir kalp ile inanır. Bu doğrultuda la ilahe illallah fazileti ise, Allah'ın buyurduğu din buyrukları kabul etmek ve ona derim bir inanç beslemek anlamına gelmektedir.

Kişinin bu faziletleri yaşamına dahil etmesi ve benimsemesi anlamı üzerinden de tabir etmek mümkün. Bu doğrultuda La İlahe İllallah Muhammedür-Resulüllah cümlesinin anlamı ise ‘Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah'ın elçisidir’ anlamı üzerinden tabir edilir. Bu anlamları üzerinden Türkçe içerisinde de çok sık kullanmaktadır.